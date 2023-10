’Le Comte Ory’: rigore musicale. Ma non piace la regia di De Ana

È andata in scena al Comunale Nouveau l’opera comica francese ’Le Comte Ory’ di Rossini (repliche fino a domenica), nell’allestimento coprodotto con il Rossini Opera Festival ma riadattato al nuovo spazio e tutto rinnovato sul piano musicale. Compagnia vocale di prestigio nelle quattro parti principali: il tenore Antonino Siragusa è verosimilmente il cantante al mondo che ha in repertorio più opere di Rossini e il baritono Nicola Alaimo è un veterano dei ruoli brillanti; quanto alle due giovani interpreti femminili, il soprano Sara Blanch si è confermata una delle voci più interessanti della nuova generazione (l’ascolto dalla sua aria d’ingresso valeva l’intera serata) e il mezzosoprano Lamia Beuque non è stata da meno fondendosi mirabilmente con la voce della collega. Pure Oksana Lyniv è parsa a suo agio con la meccanicità metronomica di questo Rossini effervescente, dirigendo l’orchestra senza sbavature. L’allestimento a firma di Hugo De Ana va invece classificato purtroppo come il momento più basso nella carriera quarantennale di un pur grande regista e scenografo. Della trama boccaccesca ha voluto evidenziare soltanto l’aspetto goliardico, tradotto visivamente in una parata variopinta di ’sciocchezze’, una sequela di ballettini, che sembravano la sommatoria di decine di videoclip adolescenziali, capaci di strappare qualche risolino. Per sostenere un ritmo simile sarebbe stato peraltro indispensabile un rigore e un’esattezza nei movimenti ritmici che mancavano in coristi e solisti, poco convinti di quanto andavano facendo. Nel passaggio da Pesaro a Bologna, le minori dimensioni del palcoscenico hanno poi costretto a una riduzione di cose e persone, ma senza che si riducesse l’effetto generale di caos. È venuto in particolare a mancare l’ammiccamento culturale offerto dalla riproduzione sullo sfondo del ’Giardino delle delizie’ di Hieronymus Bosch, che nell’allestimento originale giustificava la presenza in scena di piante e animali grotteschi. Sono invece rimasti il diavolo in tuta da ginnastica e la suora in monopattino, i draghetti Grisù che invadono la scena e le ciambelle salvagente a forma di fenicottero, la lezione di aerobica e la seduta di massaggio estetico, vermi verdi e granchi giganti, le tavole di Mosè che si illuminano a tempo di musica e una lunga serie di elementi ancora, che la memoria fatica a ricordare perché i più disparati e – per chi scrive – inutili. Privi di qualunque connessione con quanto i personaggi andavano cantando in scena. Applausi stanchi e scarsissimi durante l’intera serata, con un’eccezione per le due cantanti protagoniste, salutate nella passerella finale dalla piena soddisfazione del pubblico.

Marco Beghelli