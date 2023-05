Le concessionarie arruolano venditori

Come ogni mercoledì, torna la rubrica Trovalavoro. Sulle pagine del Carlino, il dialogo fra chi cerca un’occupazione e chi è invece alla ricerca del personale, consentirà infatti un’occasione utile per incrociare le diverse esigenze, con l’obiettivo di dare il via a uno scambio tra domanda e offerta attraverso annunci selezionati e sempre nuovi. Come l’appello delle imprese associate Confcommercio Ascom Bologna: le aziende del settore automotive sono alla ricerca, infatti, di consulenti alla vendita, meccanici, tecnici diagnostici e magazzinieri da inserire nelle proprie aziende.

Nel dettaglio, le concessionarie Associate Confcommercio Ascom Bologna sono alla ricerca di personale da inserire all’interno delle loro aziende nei reparti di vendita e postvendita: per quanto riguarda le figure ricercate si richiede preferibilmente pregressa esperienza nel ruolo, ma saranno tenute in considerazione anche candidature alla prima esperienza professionale. Le figure professionali indicate verranno inserite all’interno di realtà aziendali serie e consolidate. Per le figure in oggetto può essere richiesta la disponibilità a lavorare anche nella giornata di sabato e per gli addetti alla vendita anche alla domenica quando previsto, orario full time. È possibile inviare il proprio curriculum scrivendo a [email protected], dove gli uffici cureranno tutti i curricula ricevuti e li invieranno alle imprese che cercano figure da inserire all’interno delle proprie aziende, che svolgeranno direttamente un lavoro di selezione.