Le contravvenzioni. Calano i ricorsi ai verbali. Ma il Comune spende di più

Le multe salgono, ma i ricorsi a verbali elevati con strumenti elettronici calano. Ciò nonostante, per il Comune, gli esborsi per le spese legali aumentano negli anni. Come si spiegano questi dati, resi noti da un’interrogazione della consigliera di ’Bologna ci piace’ Samuela Quercioli (nella foto)? Stando ai numeri rilevati dai vigili, negli ultimi anni si è passati dai 21.286 ricorsi del 2018 ai quasi 17mila del 2022 e 4.780 dell’anno scorso (dati parziali). La tendenza prosegue anche sui ricorsi accolti, passati nello stesso arco di tempo da 10.804 a 2.712 nel 2022 fino a 101 l’anno scorso (dati non definitivi, ndr). Con un andamento in decisa controtendenza sono, invece, cresciute negli stessi anni, le spese legali che il Comune è stato condannato a pagare a seguito dei ricorsi, passando da 65.843,80 euro nel 2018 a quasi 97mila nel 2022 e oltre 80mila nel 2023. E questo nonostante le dispute coi cittadini sulle multe siano diminuite e i ricorsi accolti siano calati.

"Si tratta di un deciso cambio di rotta da parte dei giudici di Pace o del tribunale (in funzione di appello) – spiega Quercioli –. Per prassi, fino a pochi anni fa, in caso di controversie con la polizia locale, quando il ricorso del cittadino veniva accolto, la tendenza era quella di compensare le spese legali tra le parti. In pratica, il ricorso veniva accolto, la multa annullata, ma il Comune non veniva quasi mai condannato a pagare le spese legali. Ciascuna parte, insomma, sosteneva le proprie. Questo netto cambio di passo, rappresenta un forte segnale da parte dei giudici, un invito all’amministrazione a non abusare dello strumento delle multe, pena un ulteriore, progressivo aumento delle spese da sostenere".

Quercioli, poi, punta il dito sull’aumento delle multe "con l’introduzione della Città 30 e l’installazione dei nuovi autovelox (tarati su chi supera i 50 km/h)". Ciò nonostante – insiste – "è molto probabile che i ricorsi si assesteranno su percentuali basse. Sono varie le cause alla base di questo inesorabile calo dei ricorsi. Dal 2013 anno dell’entrata in vigore della Legge 98/2013 che ha modificato l’articolo 202 del Codice della Strada si possono pagare le multe con lo sconto del 30% se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla notifica. Inoltre, per promuovere il ricorso davanti al giudice di Pace è necessario sostenere un costo di 43 euro di contributo unificato (per multe inferiori ai 1.033 euro). Oltre alle eventuali spese per l’avvocato. Tutto questo scoraggia i cittadini dal fare ricorso. Ma il Comune, se proseguirà su questa strada, si troverà comunque condannato a pagare cifre importanti per le spese legali".

ros. carb.