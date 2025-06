Le coppette intime per donne ’green’

Duecento coppette mestruali gratuite per le donne di San Lazzaro per ridurre la produzione di rifiuti e fare una scelta sostenibile anche dal punto di vista economico. Giovedì, 2 dalle 17.30 alle 19, è in programma alle Officine SanLab di via Emilia 253/a un evento informativo e di sensibilizzazione sull’utilizzo delle coppette mestruali organizzato dal Comune in collaborazione con l’Ausl. L’obiettivo dell’incontro sarà quello di far conoscere alle donne, dai 16 anni in su, la possibilità di utilizzare le coppette mestruali al posto dei classici e costosi assorbenti usa e getta, anche in un’ottica di sostenibilità ambientale e riduzione della produzione di rifiuti.