Le coppie di diamante in consiglio per festeggiare 60 anni d’amore

Mentre usciva il primo album dei Beatles, loro convolavano a nozze: correva l’anno 1963. "In Tv esordisce Calimero – ricorda una nota dell’amministrazione comunale –; Martin Luther King pronuncia il celebre ’I have a dream’; accade il disastro del Vajont; John Fitzgerald Kennedy viene assassinato a Dallas; muore Papa Giovanni XXIII; nasce Brad Pitt; viene fondata la Lamborghini. Il mondo si muove, ma anche i giovani degli anni Sessanta si sposano". Gli sposi di diamante hanno festeggiato in sala consiliare il 60° anniversario di matrimonio, con la sindaca Belinda Gottardi e di una folla di figli e nipoti.

I festeggiati sono stati Guido Zucchi e Ombretta Cocchi; Gianni Fiorini e Francesca Morri; Primo Cimatti e Adele Baccilieri; Luigi Fantuzzi e Norma Zannini; Mario Mazzoli e Giovanna Patriarchi; Corrado Bonora e Amalia Cevolani; Luciano Tolomelli e Ivana Fiorini; Valerio Gubellini e Milla Calzoni; Walter Borghi e Bruna Nalli; Giovanni Nasonte e Filippa Cammarata; Gino Orsi e Deanna Pasquali; Luciano Casadio Benati e Tiziana Passarini; Luciano Morselli e Marisa Veronesi; Armando Vischi e Maria Bettiol e Giulio Girotti e Domenica Campazzi; Manlio Baroni e Marilena De Silva. "Di fronte a questi prestigiosi traguardi raggiunti – dice Gottardi – non si può far altro che complimentarsi. Esprimo dunque i complimenti a nome mio e dell’amministrazione comunale".

p. l. t.