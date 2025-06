Le coppie d’oro e di diamante festeggiano l’amore in municipio

Hanno vissuto insieme un buon tratto di vita le coppie di Casalecchio riunite nei giorni scorsi in municipio, dove hanno festeggiato rispettivamente i loro primi sessanta e cinquant’anni di vita insieme. Nel tradizionale appuntamento organizzato dall’amministrazione comunale erano presenti tredici coppie di coniugi, cinque di esse hanno raggiunto il traguardo delle nozze di diamante (60 anni) mentre le altre otto hanno festeggiato le nozze d’oro col mezzo secolo di vita insieme.

Coniugi che hanno risposto all’invito del sindaco Matteo Ruggeri, che in mattinata ha ricevuto i suoi concittadini coi capelli d’argento nella sala del consiglio comunale e ha consegnato loro una pergamena ricordo che gli intervenuti hanno esibito nella classica foto ricordo per la quale hanno posato tutti insieme nella sala consiliare. A Casalecchio, per la numerosità della popolazione che lo scorso anno è cresciuta fino a raggiungere quota 35mila 500 residenti, questo appuntamento viene scaglionato in più occasioni nel corso dell’anno. Questa occasione ha riunito le coppie che si sposarono tra aprile e giugno. Per tanti invitati diventa anche un momento di incontro fra casalecchiesi di vecchia data, che negli anni ’60 e ’70 avevano raggiunto l’età da matrimonio, e che hanno visto il boom edilizio e anche il baby boom anagrafico. Nel 2024 il numero dei matrimoni è sceso sotto quota 90.