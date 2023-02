Le creature di Claudiano.jpeg

La mostra Non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che è instagrammabile è la prima esposizione personale di Claudiano.jpeg, allestita nella biblioteca Salaborsa per Art City. L’esposizione, fino al 5 febbraio, è organizzata da Succede solo a Bologna, ed è dedicata all’alienazione umana nella società contemporanea e ai conflitti interiori da essa generati. Le opere, che rappresentano figure metà umane e metà animali, sono realizzate attraverso una tecnica mista che unisce in varie forme fotografia e pittura murale.