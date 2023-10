Le crisi, dalla Marelli a ’La Perla’. Patto tra istituzioni: "Le salveremo"

Sotto il tetto della piazza coperta di Salaborsa sono stati srotolati quattro striscioni: quelli delle rappresentanze sindacali di Marelli, La Perla, Versuni Manufacturing (l’ex Saeco) e Industria italiana autobus (ex Bredamenarinibus). Il sindaco Matteo Lepore e Vincenzo Colla, assessore regionale al lavoro, hanno convocato tutti, perché l’obiettivo è quello di "non perdere neanche un’azienda, ma salvarle una ad una". Quattro realtà del territorio in crisi. Quattro vertenze arrivate sui tavoli di Palazzo d’Accursio. Quattro situazioni differenti, ma accomunate dallo stesso fil rouge: la salvaguardia dei posti di lavoro.

"Abbiamo tutte le condizioni per riuscirci, se ci sono investimenti e politiche in questa direzione" puntualizza Lepore. Che poi aggiunge: "Abbiamo voluto ospitare all’interno del palazzo del Comune gli striscioni delle aziende per dare voce agli operai. Entro l’anno vogliamo lanciare un’iniziativa per gli Stati generali dell’industria: ci sono tanti imprenditori che avrebbero voglia di rilevare le aziende".

"Questi lavoratori sono presi in ostaggio dai fondi speculativi – prosegue Lepore –: non siamo di fronte alla discussione di politiche industriali o a imprenditori che chiedono collaborazione, ma a portaborse di fondi che hanno deciso di depredare un territorio. A questo sistema ci dobbiamo ribellare: Comune, Città metropolitana e Regione saranno con gli operai fino alla fine e anche dopo".

Su tutti è il caso de La Perla, per cui è convocato lunedì prossimo un summit a Roma: per l’assessore Colla, che parla di una situazione al limite della "pirateria finanziaria", sarebbe "incredibile" se Tennor (il fondo proprietario dello stabilimento) non si presentasse. "Vorrei che fosse ripristinata la serietà: qui ci sono tante donne che vivono del loro lavoro. Se (Tennor, ndr) vuole fare un lavoro di consegna di quello stabilimento, c’è un marchio, ci sono delle competenze e siamo in grado di trovare delle soluzioni. Se si comporta come si sta comportando, mette in discussione anche quelle soluzioni". Tra le lavoratrici resta un certo pessimismo: "Non ci sono ancora le basi per una prospettiva migliore", chiosa Antonella Grasso Conte, dentro La Perla da 25 anni.

Anche sulla Marelli è convocato un tavolo al ministero delle Imprese il 9 novembre, ma se ne parlerà prima in Regione: sul tavolo cinque possibili acquirenti. "La lotta comincia a dare i propri frutti", commenta Mimmo Lisi, delegato Fiom.

Il sindaco Lepore è intervenuto anche sull’ex Breda: "Il ministro deve dire se vogliamo perdere l’ultima industria italiana che produce autobus". Il tavolo a Roma sarà il 16, ma la situazione nello stabilimento di via San Donato è incerta: "Tra Bologna e Flumeri ci sono 570 persone che ogni giorno si presentano al lavoro, ma hanno poco da fare – avverte Maurizio Muzzicato (Fiom-Cgil) –. Abbiamo due soci pubblici che controllano oltre il 70%, Invitalia e Leonardo: immettono denaro, ma non si preoccupano di gestire l’azienda. I governi si riempiono la bocca di paroloni come transizione ecologica: qui ci sono esperienza e know how, ma manca la volontà di costruire bus".

Non da ultimo, il capitolo ex Saeco. Ieri c’è stato un tavolo in Regione per parlare del futuro del sito di Gaggio Montano: "Aspettiamo dall’azienda valutazioni precise sui volumi di fatturato e sul piano industriale per il 2024-25 della Versuni Manufacturing Italy. È necessario consolidare e sviluppare con investimenti il sito" chiarisce una nota di viale Aldo Moro. Anche in questo caso, però, non regna l’ottimismo: "L’azienda ha espresso qualche frase sulla centralità dello stabilimento – racconta Simone Raffaelli, funzionario Fiom-Cgil –, ma bisognerà aspettare almeno 3 o 4 settimane. Speriamo poi arrivi il piano e che venga indicato quante macchine vogliono produrre". Il tema resta quello dell’aumento della Cassa integrazione, che non lascia tranquilli i lavoratori, oltre al calo della produzione, "ferma all’80-85%". "L’azienda ha comunicato l’avvenuta internalizzazione della produzione di una macchina prodotta precedentemente in Cina e confermato la partenza nel settembre 2024 della nuova macchina per il caffè a marchio Gaggia", conclude intanto la Regione.