Le ’dieci missioni’ per Bologna 2050

Dieci missioni per costruire la Bologna del 2050. La Città metropolitana rinnova il proprio piano strategico, "guardando al domani". Un accordo - il terzo a livello metropolitano - che si fa "portavoce" delle esigenze di sviluppo, cercando di armonizzare gli interessi di tutta l’area bolognese. Tra i temi anche lavoro, clima, una riforma delle istituzioni locali in dialogo con la Regione e la salute dei cittadini "verso un nuovo modello sociale, socio-sanitario e sanitario". Ma si tratta anche di mobilità e abitare "come diritto per tutti". Infatti, ‘nuovo’ è la parola che viene più usata per descrivere i vari punti del patto: politiche per i giovani, industria e strategie per i territori, dalla pianura all’Appennino e il centro storico. È proprio sulle nuove generazioni che si concentra l’analisi del sindaco metropolitano Matteo Lepore, durante la presentazione del terzo piano strategico metropolitano (Psm). "A loro dedichiamo una missione specifica, ci aiuteranno a scrivere questa parte". Dieci "scelte" o "vocazioni", così le ha definite Lepore, per formare "l’alleanza per la città del futuro".

"Oggi inizia un confronto che in 12 mesi porterà a fine 2026 all’approvazione di Bologna Metropolitana 2050", annuncia il sindaco. Tutto questo tenendo conto di un contesto in continua evoluzione. "Nel 2013, abbiamo costruito le fondamenta di una visione metropolitana; nel secondo, del 2018, è nata la Città metropolitana e abbiamo potuto istituire il fondo perequativo che aiuta i Comuni più fragili. Ora, con Bologna 2050, vogliamo fare un passo ulteriore", continua Lepore. Venerdì ci sarà il primo incontro con i diversi attori coinvolti, in vista dell’assemblea nazionale dell’Anci del 12 e 13 novembre. Il 12 dicembre, invece, il manifesto sarà presentato in un evento pubblico. Il piano è co-promosso da Città metropolitana, Regione e Comuni. Non sarà "un accordo che scriverò io, ma sarà redatto a più mani con la comunità", chiude Lepore.

Giovanni Di Caprio