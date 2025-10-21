La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortalePremi Gambero RossoTrattorie Emilia RomagnaLouis Dassilva udienzaInchiesta alluvionePensionato star social
Acquista il giornale
CronacaLe ’dieci missioni’ per Bologna 2050
21 ott 2025
GIOVANNI DI CAPRIO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Le ’dieci missioni’ per Bologna 2050

Le ’dieci missioni’ per Bologna 2050

Dieci missioni per costruire la Bologna del 2050. La Città metropolitana rinnova il proprio piano strategico, "guardando al domani". Un...

Dieci missioni per costruire la Bologna del 2050. La Città metropolitana rinnova il proprio piano strategico, "guardando al domani". Un...

Dieci missioni per costruire la Bologna del 2050. La Città metropolitana rinnova il proprio piano strategico, "guardando al domani". Un...

Dieci missioni per costruire la Bologna del 2050. La Città metropolitana rinnova il proprio piano strategico, "guardando al domani". Un accordo - il terzo a livello metropolitano - che si fa "portavoce" delle esigenze di sviluppo, cercando di armonizzare gli interessi di tutta l’area bolognese. Tra i temi anche lavoro, clima, una riforma delle istituzioni locali in dialogo con la Regione e la salute dei cittadini "verso un nuovo modello sociale, socio-sanitario e sanitario". Ma si tratta anche di mobilità e abitare "come diritto per tutti". Infatti, ‘nuovo’ è la parola che viene più usata per descrivere i vari punti del patto: politiche per i giovani, industria e strategie per i territori, dalla pianura all’Appennino e il centro storico. È proprio sulle nuove generazioni che si concentra l’analisi del sindaco metropolitano Matteo Lepore, durante la presentazione del terzo piano strategico metropolitano (Psm). "A loro dedichiamo una missione specifica, ci aiuteranno a scrivere questa parte". Dieci "scelte" o "vocazioni", così le ha definite Lepore, per formare "l’alleanza per la città del futuro".

"Oggi inizia un confronto che in 12 mesi porterà a fine 2026 all’approvazione di Bologna Metropolitana 2050", annuncia il sindaco. Tutto questo tenendo conto di un contesto in continua evoluzione. "Nel 2013, abbiamo costruito le fondamenta di una visione metropolitana; nel secondo, del 2018, è nata la Città metropolitana e abbiamo potuto istituire il fondo perequativo che aiuta i Comuni più fragili. Ora, con Bologna 2050, vogliamo fare un passo ulteriore", continua Lepore. Venerdì ci sarà il primo incontro con i diversi attori coinvolti, in vista dell’assemblea nazionale dell’Anci del 12 e 13 novembre. Il 12 dicembre, invece, il manifesto sarà presentato in un evento pubblico. Il piano è co-promosso da Città metropolitana, Regione e Comuni. Non sarà "un accordo che scriverò io, ma sarà redatto a più mani con la comunità", chiude Lepore.

Giovanni Di Caprio

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata