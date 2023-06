Le domeniche ciclabili fanno tappa in pianura

Dopo la prima domenica ciclabile in val di Zena sono San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese a ospitare domenica prossima la seconda delle domeniche ciclabili promosse dal Territorio Turistico Bologna-Modena. Il percorso, un anello di 24 chilometri in aperta campagna, si svolgerà come sempre su strade chiuse al traffico motorizzato. Senza dislivello e alla portata di tutti, il circuito amatoriale partirà dall’hub cicloturistico dell’Ex Arte Meccanica, a Persiceto, sulla ciclovia del Sole, e dopo le iconiche chiese di Zenerigolo e Lorenzatico scavalcherà gli argini del Samoggia per buttarsi negli orizzonti infiniti delle campagne di Sala Bolognese, prima di percorrere uno dei tratti più belli della Ciclovia del Sole, terminando sempre a Persiceto, dove i partecipanti troveranno stand gastronomici e un parco giochi per i più piccoli.

Il percorso ancora una volta è adatto a famiglie con bambini e persone con fragilità, con circa un’ora e mezza di pedalata e la possibilità di noleggiare biciclette dal sito di ExtraBo, sia muscolari che a pedalata assistita.

"Le domeniche ciclabili sono un invito alla riscoperta lenta e sostenibile dei paesaggi che caratterizzano il nostro territorio metropolitano - affermano Mattia Santori, presidente di Territorio Turistico Bologna-Modena e Simona Larghetti, consigliera metropolitana con delega alla Mobilità Ciclistica - e nascono da un’esigenza di sicurezza sempre più richiesta da persone che hanno una bicicletta ma che non sempre trovano le condizioni di incolumità sufficienti per godersela".

Alle 9.30 il ritrovo presso Ex Arte Meccanica a Persiceto, alle 10 partenza. Tra le 11.30 e le 12 arrivo. In questa giornata all’insegna del turismo ciclabile, sostenibile e del divertimento all’aria aperta, alle 14, si terrà l’inaugurazione del Bed&Bike di Persiceto, gestito dalla cooperativa sociale La Piccola Carovana. Da Bologna, in mattinata, partiranno due gruppi: il primo guidato da Salvaiciclisti, per chi volesse spostarsi direttamente in bicicletta, con appuntamento alle 8 a porta Saffi, mentre il secondo caricherà le biciclette sul treno delle 9.23, e, in questo caso, l’appuntamento è alle 9 in stazione ed è necessario munirsi di biglietto.

"Siamo molto orgogliosi - dichiara il sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti - di essere arrivati al momento inaugurale del Bed&Bike che da domenica aprirà le sue porte ai cicloturisti in transito sul nostro comune. L’apertura di questa innovativa struttura costituisce un ulteriore tassello nell’ambito dell’accoglienza turistica".

z. p.