Le donne e i loro figli a cavallo. Un aiuto alle vittime di violenze

L’ippoterapia a supporto di donne e minori vittime di violenza. Questo l’innovativo progetto presentato a Minerbio. L’iniziativa, dal nome ’Impronte multiple’, è realizzata dall’associazione ’il Centauro’ col finanziamento della Regione Emilia-Romagna (foto a destra, la presentazione). L’associazione, dal giugno 2024, ha trovato sul territorio di Minerbio gli spazi adatti per realizzare la nuova sede del maneggio e un’area sportiva sul modello di fattoria urbana che ha unito la riqualificazione del territorio alla rigenerazione sociale.

Da oltre trent’anni il Centauro si occupa di interventi assistiti con animali rivolti a bambini, giovani e adulti con disabilità o in condizioni di disagio sociale. Per la prima volta, in collaborazione con i centri anti violenza e con le comunità madre-bambini, ha creato un percorso di recupero di autonomia per le donne che hanno subito violenza e per i loro figli che diventano a loro volta vittime della cosiddetta violenza assistita. Partendo da metodologie riabilitative consolidate con la partecipazione dei cavalli (anch’essi recuperati da situazioni difficili), il percorso terapeutico si è evoluto sulla base dei suggerimenti degli operatori, delle beneficiarie, dei loro figli che sono diventati soggetti attivi del progetto stesso. La co-progettazione lo ha reso un modello replicabile anche altrove: questo è il valore aggiunto. Sono state previste 2 azioni consequenziali: la creazione di percorsi personalizzati con l’aiuto del cavallo per donne vittime di violenza; e l’organizzazione di attività di socializzazione per la coppia madre-figli con l’aiuto del cavallo.

"Sono orgogliosa di avere sul nostro territorio un’associazione che ha saputo mettere a disposizione della comunità uno sguardo attento ai bisogni, in grado di cogliere le fragilità e di farsene carico trovando soluzioni innovative coniugando l’esperienza degli operatori e la sensibilità degli animali – ha dichiarato il sindaco Roberta Bonori –. Questo tassello in aiuto alle donne si aggiunge alla firma del nuovo protocollo di contrasto alla violenza sottoscritto, pochi giorni fa, dall’intera Città Metropolitana, come ha ricordato la consigliera regionale Simona Lembi".

