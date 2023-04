"Le donne libere di Boston Marriage"

Una convivenza tra donne economicamente indipendenti da uomini. Eccola qui la spiegazione deltitolo della pièce Boston Marriage, che ruota attorno alla relazione tra Anna (Maria Paiato) e Claire (Mariangela Granelli), due dame dell’alta società impegnate nel trovare nuovi e nuove amanti, e la sfortunata cameriera Catherine (Ludovica D’Auria). Il testo è del premio Pulitzer, sceneggiatore di Hollywood più volte in corsa per l’Oscar, David Mamet. Diretto da Giorgio Sangati, lo spettacolo andrà in scena stasera, alle 21, al teatro comunale Laura Betti di Casalecchio.

Paiato, ha detto che è la prima volta che accetta di portare in scena una relazione omosessuale. Perché?

"Per la leggerezza e il divertimento con cui David Mamet la racconta. Attraverso i codici e i dispositivi della commedia, il pubblico si dimentica del fatto che le protagoniste siano due donne, le guarda soltanto come persone, lasciandosi coinvolgere dall’ironia".

Anna e Claire sono due donne di fine Ottocento fuori da ogni cliché…

Granelli: "Innanzitutto hanno sempre rifiutato la collaborazione del maschio. Non sono sposate e non sono madri. Oserei dire che sono quasi delle femministe. Claire è molto impulsiva, focosa. Sembra essere attraversata da una passione bruciante, che lei identifica con l’amore, ma nel corso della commedia sfocerà in altro".

Paiato: "Anna ha un carattere che definirei pirotecnico. È una donna sopra le righe, un’intellettuale. È stata lasciata da Claire e usa la sua personalità teatrale e ampollosa per fare di nuovo breccia nel cuore dell’amica. È un personaggio soddisfacente da interpretare. Le si possono dare i tratti cinematografici di una Kay Kendall in Come sposare una figlia o di una Francesca Bertini che si attacca alle tende".

Per quanto riguarda l’amore, che epoca stiamo vivendo oggi?

Paiato: "Qualcosa sta cambiando, è un momento produttivo per parlare d’amore divertendosi. Come Mamet fa nel suo testo: parte da una relazione omosessuale per scandagliare tante altre cose, come le differenze tra classi sociali, sempre con leggerezza. Tante altre conquiste, però, si devono ancora fare".

Granelli: "Purtroppo è ancora tema di ‘strana’ attualità e di scontri. Oggi viene messa al primo posto la libertà dell’individuo, al di fuori delle convenzioni e degli schemi. La libertà di esprimere il proprio desiderio, l’importante è che sia sempre fatto nel rispetto degli altri. Le due protagoniste sono molto contemporanee da questo punto di vista: emancipate e libere di amare".

Amalia Apicella