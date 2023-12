Le Due Torri e le loro 26 sorelle

La singolare proposta di spostare le Due Torri è una evidente provocazione esternata dall’autore dello scritto. E’ inevitabile che di fronte ad un problema di restauro così gigantesco e inaspettato finiscano sul tavolo della discussione opinioni anche molto lontane tra di loro, alcune sostenibili altre meno o addirittura impossibili. Mettiamola così: tutto serve a tenere vivo il dibattito e tante valutazioni diverse danno l’idea di quanto la città tenga ad uno dei propri simboli, le torri Garisenda e Asinelli. Penso che i cittadini possano dormire sonni tranquilli: le Due torri non verranno mai spostate. La Garisenda, la Grande malata, verrà guarita dal pericolo di instabilità e la sorella Asinelli verrà consolidata. Ci vorrà molto tempo, ma di questo bisogna farsene una ragione. Per ora ci consoliamo con le altre torri che a Bologna non mancano. Tra il XII e il XIII secolo il numero delle torri era molto ampio: nel momento di massima creatività architettonica se ne contavano fino a 300, oggi ne sono sopravvissute 28 alcune delle quali visitabili. In realtà l’elenco scende a 22 se si considera che quattro di queste sono torresotti e due sono campanili (San Pietro e Arengo). Delle 22 restanti, diverse sono case torri, cioè già in origine a uso abitativo, con ingresso sul piano stradale. Le nove restanti sono Asinelli, Garisenda, Azzoguidi, Galluzzi, Lapi, Oseletti, Prendiparte, Scappi e Toschi.

