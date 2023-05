Le Due Torri ’in tour’ a Cannes

Parte oggi il festival di Cannes e i film italiani di Marco Bellocchio, Nanni Moretti e Alice Rohrwacher, in concorso, si preparano ad essere proiettati e giudicati. Marco Bellocchio, vincitore del David di Donatello come miglior regista per ’Esterno Notte’ sul caso Moro qualche giorno fa, arriverà a Cannes per la prima visione assoluta di ’Rapito’ (tradotto in francese ’L’Enlèvement’), in competizione con nomi sfavillanti del cinema mondiale il 24 e il 25 maggio, quando poi uscirà nelle sale. Per il presidente della nostra Fondazione Cineteca continuano ad essere anni d’oro e nella gara sulla Croisette porta anche un pezzo di Bologna, visto che il suo film girato anche in città (foto) con vari figuranti bolognesi, racconta la storia di Edgardo Mortara, una celebre vicenda storica tra gli anni cinquanta e sessanta del XIX secolo. Riguarda il ’rapimento’ avvenuto nell’allora Stato Pontificio, durante il Risorgimento, da parte delle autorità clericali di un bambino di 6 anni dalla propria famiglia ebraica, cui fece seguito il suo trasferimento a Roma per esser allevato come cattolico. Restando sul fronte bolognese, la Cineteca porta ai Cannes Classics, il 20 maggio, ’Il Ferroviere’ di Pietro Germi, restaurato dalla stessa Fondazione Cineteca e Surf Film al laboratorio L’Immagine Ritrovata. Germi veniva da una serie di insuccessi commerciali e, alla ricerca di nuovi soggetti, fu conquistato dal racconto inedito di un giovane sceneggiatore comunista, Alfredo Giannetti, che aveva come protagonista un operaio e la sua famiglia.

b. c.