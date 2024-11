Le Due Torri si illuminano di stelle

Pioggia di stelle su Bologna. E i cinema stanno a guardare, perché tra domani e l’8 dicembre sono in arrivo sotto le Due Torri bei nomi del mondo visuale, tra settima arte e fotografia. Apre la parata James Franco, che domani alle 18,30 arriverà al cinema Odeon per presentare il film di cui è protagonista, ’Hey Joe’, insieme al regista Claudio Giovannesi. Per entrambi (sono tutte e due classe 1978) è un ritorno al cinema alla grande, perché se il regista romano ha firmato il suo ultimo film ’La paranza dei bambini’ opera di grande potenza (che non ha ottenuto il riguardo che meritava) tratta dal romanzo omonimo di Roberto Saviano nel 2019, anche James Franco dal 2019 non interpretava un ruolo da protagonista, il che avvenne con ’Zeroville’ di cui firmava anche la regia.

Per lui, star di Hollywood con oltre 100 film all’attivo, c’è stato infatti un lungo periodo lontano dalle scene per accuse di molestie ai tempi del #MeToo, una causa nel 2019, il pagamento di una multa milionaria e poi il ritorno alla vita professionale. Tra l’altro, in varie recenti interviste rilasciate alla Festa del Cinema di Roma ha ammesso di "essere grato per la sua caduta dallo stato di grazia" che gli ha permesso di cambiare.

Una vita professionale che riparte proprio dall’Italia in questo film in cui interpreta Dean Barry, un veterano americano che ha avuto una relazione con una ragazza napoletana durante la Seconda Guerra mondiale e che ritorna in Italia, a Napoli, all’inizio degli anni ‘70, per conoscere suo figlio e cercare probabilmente una ’redenzione’ come padre che non c’è stato.

Sabato 7 dicembre arriva invece al Modernissimo alle 18 Martin Parr, (ingresso libero con prenotazione) in occasione della mostra ’Martin Parr. Short & Sweet’ allestita al Museo Civico Archeologico fino al 6 gennaio 2025 in cui si assaporano colori accesi e punti di vista inusuali per una quotidianità insolita e kitsch, osservata con uno sguardo al contempo critico e ironico, il suo marchio di fabbrica. Alle 19,30 sarà proiettato ’I am Martin Parr’ di Lee Shulman: Inghilterra on the road con Martin Parr, alla scoperta dei segreti del suo lavoro.

Ma ecco arrivare l’8 dicembre che porta con sé Xavier Dolan, sempre al Modernissimo per un evento davvero speciale. Il regista canadese presenterà la nuova copia pellicola 35mm del suo ’Mommy’, stampata dal laboratorio L’Immagine Ritrovata proprio su sua richiesta. Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2014, Mommy è stato il film della consacrazione per l’allora venticinquenne Dolan: "Il film esisteva solo in digitale – racconta il direttore della Cineteca di Bologna Gian Luca Farinelli – e Dolan ci ha chiesto di aiutarlo a stampare un negativo e una copia 35mm. È un bellissimo segnale che un autore che ha raggiunto la notorietà internazionale con il digitale abbia voluto assicurare alla sua opera un futuro più sicuro grazie alla pellicola". La proiezione e l’incontro sono già sold out.

Benedetta Cucci