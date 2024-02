Le eccellenze del vino. Slow Wine, calici da sogno. E vincono le cantine regionali

La terza edizione di Slow Wine Fair in Fiera è stata un ‘giro del mondo in 80 sorsi’, che domenica ha radunato migliaia di appassionati all’interno della fiera. Ieri e oggi, a fare visita ai circa mille espositori provenienti da tutte le regioni italiane e da 27 Paesi, sono i 200 buyer selezionati, pronti ad assaggiare le oltre 5.000 etichette in degustazione. In questa iniziativa organizzata da BolognaFiere, Salone internazionale del biologico e del naturale e Slow Food, assume senso la definizione che Giosuè Carducci ha dato del vino, nella poesia "San Martino": "L’odore del vino rallegra gli animi".

Sono d’accordo anche le 71 cantine della regione espositrici. "Ristoratrici e ristoratori sono l’anello di congiunzione per eccellenza quando si parla di trasmettere i valori portati avanti in vigna dai produttori tramite le carte dei vini che vengono proposte", afferma Giancarlo Gariglio, curatore della guida Slow Wine e coordinatore della Slow Wine Coalition, in occasione della cerimonia del premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow, che ha celebrato le migliori selezioni vinicole del mondo. Sono stati premiati vini di Imola, Forlì, Savignano sul Rubicone e Cesena. L’accento della rassegna è sulla transizione biologica. In questa direzione vanno le sedici masterclass rivolte ai professionisti. Tra queste, oggi alle 11 c’è l’appuntamento dedicato ad alcuni dei rifermentati più celebri della regione, dove verranno analizzate le soluzioni adottate per realizzare questi prodotti. Non solo vini, i professionisti hanno esplorato anche il mondo degli amari e le iniziative delle osterie della guida di Slow Food editore e dei cuochi dell’alleanza del territorio. Per la Slow Wine Night, promossa da Ascom, le cucine, fino a oggi, resteranno aperte anche in tarda serata per accogliere gli operatori.

Giovanni Di Caprio