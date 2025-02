Le emozioni di Spollon sul palcoscenico del Teatro Fanin

"Quel che provo dir non so": è il titolo dello spettacolo teatrale dell’attore Pierpaolo Spollon (nella foto) in programma domani al teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto. Si tratta di un monologo autoironico sul rapporto con le emozioni, dall’infanzia in poi. "Cos’è davvero un’emozione? – si legge nella scheda di presentazione dello spettacolo – Come nasce? Da dove viene? Siamo così sicuri di saper riconoscere tutte le emozioni che sentiamo? Quanto è importante riuscire dare un nome a ciò che proviamo?".

Figlio di un papà commissario di polizia e di una mamma segretaria dell’Esercito italiano, Pierpaolo Spollon cercherà di dare una risposta a queste domande, raccontando in scena, attraverso un monologo divertente e autoironico, quali sono stati i suoi turbolenti rapporti con le emozioni, a partire dall’età dell’infanzia, fino ad arrivare ai giorni nostri. Lo spettacolo di Spollon fa parte della rassegna teatrale 2024 - 2025 intitolata ‘Storie coraggiose’, inserita nel cartellone ‘Tre teatri per te’, che ha in programma sei spettacoli, di cui tre al teatro comunale e tre al teatro Fanin.