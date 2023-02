Le escursioni del fine settimana

Un altro fine settimana da trascorrere sulla neve con un fitto programma di ciaspolate nel Parco del Corno alle Scale con le guide della cooperativa Madreselva. Venerdì e sabato sera torna l’ormai classica passeggiata notturna ’Ciaspole sotto le stelle’ con ritrovo alle 18 al parcheggio della stazione sciistica per salire al Lago Scaffaiolo e cenare al rifugio. Domenica invece escursione diurna con ritrovo alle 9.30 per un percorso da definire secondo le condizioni meteo e l’innevamento. Informazioni e prenotazione obbligatoria al numero 349 4653877.

Sabato alle 10 invece appuntamento per i primi passi con le ciaspole per i bambini da 5 anni in su nel bosco imbiancato sulle tracce degli animali. Info e prenotazioni al numero

333 6178151.