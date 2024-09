Le esportazioni aumentano piano Le esportazioni dell'Emilia-Romagna registrano un lieve aumento dello 0,2% fra aprile e giugno, raggiungendo quasi 22 miliardi di euro. Settore agricolo in crescita del 12,8%, ma calo del 6% per macchinari e apparecchiature. La regione conferma il secondo posto in Italia per export nazionale.