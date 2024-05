Le facce dell’apocalisse. Dieci volti per ricordare

Una fotografia parla più di mille parole. Comunica da sé, perché immortala attimi speciali, intrappolando, nell’obiettivo, l’emozione di quel momento. È ciò che succede in ’Quel che conta - Dieci ritratti a un anno dall’alluvione’, volume con gli scatti di Marco Onofri e la prefazione di Daria Bignardi, presentato ieri in Regione, a Bologna, e anche al Salone del libro di Torino. L’anima della raccolta è formata da dieci persone e dieci storie diverse, che, in comune, hanno solo una cosa: la tragica alluvione che, lo scorso maggio, ha colpito i territori emiliano-romagnoli.

Attraverso ritratti in bianco e nero, e grazie ai testi a cura dell’agenzia di comunicazione della Regione, Onofri dà voce a dieci persone che hanno saputo rialzarsi, ricominciando a vivere dopo aver perso tutto, o che hanno deciso di tendere la mano a chi era in difficoltà, diventando volontario o soccorritore. "Arrivo da queste persone dopo un anno, e quando arrivo non c’è niente – inizia Onofri –. Non ci sono né fango né macerie: sono rimaste le persone". Ed è su di loro che il fotografo pone l’obiettivo, evidenziando "la tenacia, la fierezza e la determinazione dei romagnoli che hanno dovuto ricominciare da capo o che ancora stanno lavorando per farlo – aggiunge Onofri –. Invece di perdere, queste persone hanno comunque vinto".

Parliamo di Daniela, Cristina, Lara, Stefano, Maria Antonietta e Roberto; Tommaso, Matteo, Elisa e la piccola Alice. Poi, Cristina e Andrea, Elisa e Andrea. Sono loro i volti raccolti nel volume ed esposti nel ballatoio all’ingresso di viale Aldo Moro 52 fino al 28 maggio. Cristina e Andrea sono due volontari che nel fango si sono innamorati e hanno deciso di costruire una vita insieme proprio a Forlì. "Non dimenticheremo mai il fango – dicono –, così come l’ospitalità e il cuore dei romagnoli: loro e la città ci hanno conquistati e ci siamo trasferiti". A spalare il fango c’era anche Andrea Ciofi, difensore romano del Cesena Calcio. "Ogni domenica queste persone fanno il tifo per noi – spiega –, e aiutarli era il minimo che potessimo fare. È stato emozionante. Mi sono sentito più romagnolo".

La raccolta è "un investimento per la politica – conclude la vicepresidente regionale Irene Priolo –. Stiamo mancando un’occasione: dovremmo superare gli steccato, mostrando di essere più forti delle divisioni. Questo poteva essere un simbolo di un’unione nazionale, ma non lo è stato; è un investimento per le persone, una poesia che entra nell’anima e lì rimane".

Mariateresa Mastromarino