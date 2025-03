"Le firme della sinistra contro l’ex Pedretti sono solo propaganda"

"Le firme della sinistra contro l’ecomostro non valgono niente. Solo propaganda. E mentre la sinistra discute e si divide cosa fa il centrodestra?". Dopo avere votato contro a tutte le diverse versioni del progetti che si sono succeduti negli anni sull’area dell’ex albergo Pedretti di Casalecchio Erika Seta (Forza Italia), ex consigliera di opposizione, spara a zero con nomi e cognomi degli esponenti della lista degli attuali ‘dissidenti’ del Pd che hanno sempre votato a favore della lievitazione dei piani del grande edificio progettato tra Porrettana, Casa della conoscenza e teatro Laura Betti. "Bastava che loro all’epoca alzassero la manina per votare contro insieme a noi e quelle delibere non sarebbero passate. Adesso è tardi. A queste 5mila firme poi vanno tolte quelle raccolte online (2.200) che non hanno alcun valore legale. Mentre le restanti (2.800) hanno il valore di una petizione popolare rivolta al sindaco, che può scegliere di tenerne conto oppure no. Di sicuro non hanno nessuna efficacia sul piano amministrativo. E fino ad ora non mi pare neppure che Ruggeri abbia voglia di tornare in consiglio per modificare le decisioni prese. Anche perché poi si esporrebbe a una legittima richiesta di risarcimento danni", infierisce la Seta, esclusa dalla lista di centrodestra alle ultime elezioni, e che mostra di averne per tutti, compreso il suo schieramento. "Va però fatta anche una domanda: su questo tema che interessa certamente i casalecchiesi, il centrodestra vuole dire come la pensa?".

g. m.