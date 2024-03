"Le firme non servono per riparare le strade"

"Il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini è sempre importante, e ogni forma di partecipazione è in sé positiva. Ma sarebbe bene non trasmettere ai cittadini l’idea che le scelte della Città metropolitana sull’ordine di priorità da dare alla manutenzione delle strade di sua competenza, siano legate al numero di firme raccolte dagli abitanti di un Comune". A stretto giro di posta Paolo Crescimbeni (nella foto), consigliere metropolitano delegato alla manutenzione delle strade, replica ai sindaci di San Benedetto e Monzuno, Alessandro Santoni e Bruno Pasquini, che hanno avviato una petizione per chiedere interventi urgenti sulla Sp61, che versa in cattive condizioni.

"È bene fare chiarezza sulle risorse a disposizione – afferma Crescimbeni –. La Città metropolitana di Bologna gestisce 1.200 chilometri di strade provinciali. Considerato il costo di 100.000 euro per chilometro, per una manutenzione straordinaria con tempo di vita utile di sei anni, occorrerebbero risorse per 20 milioni di euro ogni anno". "Dal 2018 la Città metropolitana – aggiunge il consigliere delegato – dispone di un finanziamento annuale dal Ministero per le infrastrutture di circa 5 milioni di euro, quindi largamente insufficiente. In questo mandato della nuova amministrazione metropolitana, ci siamo quindi prontamente attivati e abbiamo deliberato di utilizzare gran parte dell’avanzo di amministrazione a tale scopo, stanziando oltre 11 milioni di euro di risorse proprie". "Negli ultimi sei anni nei Comuni di San Benedetto e Monzuno – sottolinea Crescimbeni – si sono svolte lavorazioni di manutenzione straordinaria nelle seguenti strade: SP 61, SP 59, SP 38, SP 60, SP 79, Fondovalle Savena. Per il 2024 sono pianificati ulteriori interventi di manutenzione straordinaria sulle SP 60 e SP 61. Per la necessaria manutenzione delle SP 79 e SP 59 attendiamo riscontro dal Commissario alla ricostruzione alla nostra richiesta di farsene carico direttamente, in modo da poterci concentrare sulla ricostruzione della SP 325".

"Al Commissario abbiamo chiesto di farsi carico anche degli interventi sulla SP 60 e sulla SP 61 – conclude il consigliere delegato –. In queste due strade i danni da alluvione sono circoscritti e pertanto tecnicamente compatibili con i lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni previsti già quest’anno. Insomma, sulla SP 61 non c’è nessuna disattenzione, né la scelta di non intervenire, tanto che un primo intervento è già programmato entro l’estate del 2024, ma la necessità di farci carico delle esigenze di tutti i 55 Comuni del nostro territorio, e non solo di chi fa più rumore".