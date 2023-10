Le foto del ’Baffo’ di nuovo in mostra

Le notti beat della sala Arlecchino di Castel Maggiore, immortalate nelle foto di Francesco D’Alfonso ’il Baffo’, rivivono ora nella mostra che apre domani in Salaborsa e che prosegue fino a sabato prossimo. Già scoperte, recuperate e catalogate da Nicola Casamassima e raccontate nel libro di Benedetta Cucci ’Arlecchino Danze. Quando Castel Maggiore era the Place to Beat’ (ed Pendragon), ora dispiegano in grande formato il fascino e l’energia di quegli anni Sessanta (passanti ma intramontabili) dove Gianni Morandi si mescolava ad Al Bano e Giorgio Gaber.