Le foto di Breveglieri all’asta per sostenere i più fragili

’C’era una volta Bologna’. Un viaggio nella memoria tra cronaca, sport, spettacolo e volti indimenticabili: venti grandi fotografie di Walter Breveglieri, maestro del fotogiornalismo e testimone della Bologna e dell’Italia del dopoguerra, saranno battute all’asta per sostenere il progetto ’Crescere insieme’, dedicato alle famiglie con figli con Trisomia 21 o disabilita cognitive.

L’appuntamento è per oggi alle 17.30 nel salone Banca di Bologna a Palazzo De’ Toschi, in piazza Minghetti. Le opere, in grande formato e in uno splendido bianco e nero, provengono dalla mostra ’Walter Breveglieri fotografo’ (Palazzo d’Accursio 2019), che Minerva Edizioni, custode dell’intero archivio Breveglieri, ha organizzato per celebrare i suoi trent’anni di attivita. Al termine dell’evento, Roberto Mugavero, fondatore della casa editrice, ha ritenuto di metterle a disposizione per scopi benefici. L’asta sarà battuta da Raphaelle Blanga e sarà preceduta da un aperitivo preparato e servito con passione dai ragazzi e dalle ragazze con disabilita che a Cento gestiscono la Da Tè Sala solidale.

’Crescere insieme’ è il nuovo progetto che Fondazione Sant’Orsola realizzerà insieme al Ceps (Centro Emiliano-romagnolo Progetti Sociali per la Trisomia 21) fornendo alle famiglie con figli con Trisomia 21 o disabilità cognitive un supporto psicologico sia per affrontare i problemi della quotidianità, sia per gestire il rapporto con la scuola, fondamentale per il futuro di questi ragazzi.