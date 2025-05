Le foto, una macchina del tempo. Tornare sui banchi con i nonni

"Durante il Carnevale del 1949 venne alla mia scuola un fotografo. La maestra aveva messo in scena una favola con una volpe e tre pulcini. Il costume della volpe era stato realizzato con la carta delle uova di Pasqua. Nella fotografia io sono il primo pulcino a sinistra. I miei pantaloni mostrano due belle toppe alle ginocchia. La foto fu pubblicata dal quotidiano che, nel dopoguerra, si chiamava Giornale dell’Emilia e poi riprese il suo nome originario il Resto del Carlino. Questa testimonianza di Gian Paolo Roffi ci ha convinti a ricostruire il mondo dei nostri nonni a scuola, intervistandoli.

Esiste ancora la vostra scuola? Possiamo visitarla assieme? (Sarebbe bello poter tornare con voi a Mezzolara, Portonovo, Cantalupo, fino al centro storico di Genova e, addirittura, in Cina)

"La mia vecchia scuola è ancora identica, io e tuo nonno eravamo compagni". "Non esiste più". "È diventata un parco". "Non possiamo visitarla: è diventata un porcile". "La prossima volta che verrai a trovarci chiederemo il permesso di visitarla. Mano nella mano ripercorreremo i lunghi, ampi e luminosi corridoi e le vecchie aule". "La mia scuola c’è ancora: è quella che frequenti tu, il Kinder College".

Come e con chi ci andavate?

"A piedi assieme agli altri bambini del quartiere Cirenaica. Lungo il tragitto passavamo sulle macerie di una casa che era stata bombardata". "Andavo a piedi, in fondo al viale si vedeva il grande e maestoso edificio della scuola con una fila di altissime palme davanti". "Mi ricordo che una volta, mentre andavo a scuola, venne un forte temporale e mi bagnai completamente. Restai fradicio in classe per tutto il giorno". "Andavo con il pulmino scolastico, era un’avventura". "Andavo a piedi: i miei genitori non avevano nemmeno l’automobile". "Attraversavo il Rio Voglio su un ponticello". "Percorrevo quasi due chilometri e attraversavo un fiume prima di arrivare in paese. Lanciavo la cartella oltre la riva, una volta cadde in acqua". "Andavo a piedi, non c’era nemmeno la strada per le biciclette".

Che ricordi avete dei maestri?

"Il nostro maestro ci metteva in ginocchio per punirci". "Trattava male i bambini che venivano dalla campagna". "Sgridava i bambini poveri". "Da grande, ogni tanto sono andato a far visita al mio vecchio maestro nella sua nuova scuola. Conservava ancora qualche mio tema e lo aveva fatto leggere ai suoi allievi". "La mia maestra era gentile e paziente". "Era una vecchia acida e rancorosa".

