Le frasi hot del prof al ricercatore: "Tesoro voglio fare un’orgia con te"

In aula il docente, ieri mattina, non c’era. Ma, come spiega l’avvocato Francesco Versace, che difende il professore associato dell’Alma Mater assieme alla collega Maria Antonietta La Sala, "parteciperà, vuole testimoniare in aula, far emergere la verità". Si sarebbe dovuto aprire ieri il processo che vede l’accademico imputato per stalking e violenza sessuale aggravata su un ricercatore del dipartimento di Scienze biologiche. Tuttavia, lo sciopero dei magistrati ha fatto slittare la prima udienza di fronte al collegio (presieduto dal giudice Fabio Cosentino) al prossimo 10 aprile.

Fuori dal tribunale, in via D’Azeglio, c’era invece la vittima, accompagnata dal suo avvocato Alessandra Pavone e da un amico. "Sono abbastanza tranquillo – ha detto il ricercatore – perché so quello che è accaduto e agli atti ci sono conversazioni e foto che dimostrano quello che ho vissuto". Ossia, decine di pagine di chat confluite nell’indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo, coordinata dal pm Michele Martorelli, dove le allusioni sono superate da battute più che esplicite.

"Guarda che se non la smetti con ste foto che trasudano testosterone quando torni ti stupro", scriveva il docente inviando e commentando una foto a mezzo busto del ragazzo. Che a volte cercava di ‘svicolare’, rispondere in maniera evasiva o non rispondere proprio. In particolare in circostanze che ritiene estremamente gravi: "Mi inviava foto fatte agli studenti durante le lezioni, con commenti come ‘fregno’ oppure ‘interessanti’", ha spiegato ieri la vittima.

Dalle chat agli atti emerge anche la richiesta continua di un contatto da parte del prof: "Che dici vieni a cena da me? O devi tornare dalla passiva?", gli scriveva, con riferimento al suo fidanzato che poi, come raccontato dalla vittima, lo ha lasciato, proprio per questa presenza ingombrante nella loro relazione.

Nelle chat non mancano le affermazioni spinte: "Voglio fare un’orgia", scriveva il docente. Frasi a cui il ricercatore rispondeva: "Trova qualcuno che fa un’orgia e ci vai". E il docente: "Tesoro, tu sei la guest star dell’orgia". E poi: "Sei troppo buono (e bono). Prima o poi ti faccio la festa", un altro messaggio agli atti. Conversazioni che, se per l’accusa rappresentano in maniera plastica le pressioni subite dal ricercatore da un suo superiore, per la difesa sono invece prova di una amicizia, un’intimità tra i due. "Il professore è una persona estremamente per bene, lontanissima dalle condotte di cui è accusato – ha detto l’avvocato Versace fuori dall’aula –. Questa vicenda lo sta distruggendo. La verità è un’altra e lo dimostreremo".