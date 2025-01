Le freccette dell’Appennino fanno centro

A Montefredente le freccette vanno forte. Da qualche mese nel piccolo paese dell’Appennino si è costituita una squadra, la Pub Sagittario Darts, che il 14 dicembre ha concluso il suo primo campionato regionale di serie C, piazzandosi al quinto posto. La posizione raggiunta in classifica permette alla compagine di proseguire la competizione disputando la fase nazionale dello stesso torneo, in programma da febbraio a maggio. La novità delle freccette, localmente, è stata accolta con entusiasmo.

"L’iniziativa è partita da me – racconta Ivan Bellucci, capitano della squadra – mentre stavo cercando delle persone per disputare alcune partite tra amici, tanto per passare un po’ di tempo in compagnia. D’altra parte, qui a Montefredente non è che ci sia molto da fare. Dopo i primi incontri, grazie ai proprietari del pub Aldo e Paolo Poli, che ci hanno pagato l’iscrizione, è nata la squadra e sono arrivati i risultati. Abbiamo coinvolto persone di ogni età e, con noi, ci sono due ragazze. Io e Tania Monciatta, una delle giocatrici, seguiamo la parte amministrativa che ci permette di disputare il campionato. Ci sono richieste di aggregarsi al team ma siamo già in otto, il numero massimo consentito. Stiamo valutando l’iscrizione di una seconda squadra". Gli incontri di campionato durano 3-4 ore, pausa compresa. Ogni giocatore dispone di una batteria di freccette personali e di dosi abbondanti di precisione e nervi saldi.

Nella valle del Reno, la squadra di Montefredente non è un caso isolato. A Riola di Vergato c’è un altro gruppo di giocatori di freccette che disputa il campionato di serie B. Una cosa è certa, i membri della Sagittario Darts ci hanno preso gusto: non abbastanza soddisfatti dagli incontri di campionato si sono messi a organizzare anche tornei individuali, allo scopo di allargare il giro. "La prossima competizione si svolgerà – prosegue il capitano della Sagittario Darts – ovviamente presso il pub di Montefredente, il 18 gennaio dalle ore 18. Le partite sono ai 301 punti, ad eccezione della finale che sarà ai 501. L’iscrizione è di 15 euro e i buoni-premio saranno generosi". Fra i frequentatori del Pub anche un volto noto, l’ex calciatore del Bologna Fabio Poli. "Ogni tanto Fabio passa di qua e prova qualche tiro – conclude Bellucci – è bravo ma non troppo appassionato. Lui preferisce il calcio".

Fabio Marchioni