Le frontiere del packaging I big del settore a confronto

Sono aperte le iscrizioni per partecipare all’incontro orgnizzato da Quotidiano Nazionale - il Resto del Carlino su ’Le nuove frontiere del packaging: praticità, sicurezza, design e sostenibilità’ in programma mercoledì 12 luglio alle 18.30 all’auditorium del Mast in via Speranza 42 a Bologna. Al distretto del packaging sarà dedicato il terzo appuntamento del ciclo di incontri organizzato dalle testate del nostro gruppo per approfondire l’impatto socio-economico nella struttura organizzativa e nei processi di produzione delle principali filiere di produzione regionali. La pandemia ha cambiato profondamente le abitudini dei consumatori, italiani e non. La necessità di trovare soluzioni aII’insegna dell’igiene e della sicurezza ha visto la necessità di trovare formule sostenibili per l’ambiente. Se da un lato, quindi, la richiesta di monoporzioni è sempre più significativa (complice anche un aumento delle persone che fruiscono il pasto in ’solitudine’), dall’altro sia i consumatori che le aziende si trovano a ricercare packaging realizzati nel segno deII’ecoIogia, con materiali biodegradabili e riciclabili, il tutto senza rinunciare a un design gradevole nonché originale. Il packaging sostenibile raggiunge, quindi, nuovi livelli di qualità, estetica e design rispettando gli obiettivi di sostenibilità.

L’E-Commerce, inoltre, è ormai diventato una parte vitale dell’industria retail e si prevede che continuerà la sua crescita nei prossimi anni. L’automazione avanzata del confezionamento sta diventando sempre più importante per aiutare i rivenditori online (e-tailers) da un lato a incrementare la produzione e dall’altro a contenere i costi in un mercato del Iavoro altamente competitivo. Le aziende che operano storicamente nel settore investono costantemente nelle tecnologie più innovative per automatizzare il processo di packaging, conciliando gli obiettivi economici con l’impatto sociale e ambientale, per generare valore nella collettività del territorio in cui operano. Ricerca e sviluppo, unite all’innovazione tecnologica e del design, caratterizzano l’industria del packaging per potenziare i miglioramenti crescenti delle performance ambientali. Riduzione dei pesi, nuove tecnologie di stampa, formati e sistemi di facilitazione del consumo sono Io stimolo aII’ideazione di design moderni e innovativi in ognuno dei diversi settori del packaging. La serata si svolgerà alla presenza della direttrice delle testate del gruppo Agnese Pini, del condirettore di Qn Raffaele Marmo e del vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini. Dopo una parte introduttiva istituzionale con Matteo Lepore, sindaco di Bologna, e Nicola Neri, ceo Ipsos, previste due tavole rotonde: nella prima Alessandro Parimbelli, Chief Executive Officer Coesia, Alberto Vacchi, Presidente e ad Ima e un contributo di Maurizio Marchesini dell’omonimo gruppo; nella seconda, Domenico Bambi, Presidente Competence Center Bi-Rex, e Davide Vellani, Responsabile Direzione Imprese e Global Transaction Bper Banca.