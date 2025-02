Le frontiere della telemedicina: "Un’ecografia sulla pista da sci per lo specialista in ospedale"

Un paziente ferito e dolorante dopo una rovinosa caduta sulla pista da sci, due soccorritori con un piccolo ecografo portatile, un medico seduto davanti al pc in una centrale operativa a 90 chilometri di distanza. È lo scenario simulato nel corso della sperimentazione organizzata ieri sulle nevi del Cimone per testare una nuova frontiera della telemedicina, per ottenere diagnosi accurate ed efficaci in tempo reale anche in contesti remoti e complessi, come l’alta montagna, una nave in mezzo all’oceano o una stazione spaziale orbitante. L’evento formativo è stato organizzato da FISPS Soccorso Piste Cimone APS in collaborazione con 118 ed Emergenza Territoriale dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda USL di Modena, con il patrocinio della Regione.

A seguire la sperimentazione il dottor Carlo Coniglio, drettore della Rianimazione dell’ospedale Maggiore, che conta di ricavare dalle prove indicazioni utili all’impiego di questa metodologia su più larga scala. "Stiamo facendo una prova di fattibilità per la trasmissione di immagini con un ecografo portatile – spiega il medico rianimatore dal Passo del Lupo – da una zona remota come le piste da sci a un luogo dove è presente persona esperta che può valutare immagini e aiutare l’operatore sul posto, fornendo una guida clinica su pazienti traumatizzati. Il collega più esperto è un anestesista rianimatore in centrale operativa, che può così attivare il percorso di emergenza più opportuno". La differenza non è banale perché, esemplifica Coniglio, "si può riuscire ad esempio a diagnosticare una emorragia interna all’addome o al torace, e quindi inviare il paziente direttamente in sala operatoria bypassando il pronto soccorso, oppure evitare di mandarlo all’ospedale più vicino ma meno attrezzato per raggiungere direttamente un ospedale di secondo livello, anche se più lontano, ma guadagnando sui tempi di trasporto. Oppure, quando ci sono più pazienti, la metodologia può consentire di selezionare i più gravi. È un sistema che consente di ottimizzare le risorse".

Scopo dell’evento, a cui hanno partecipato una ventina di operatori sanitari, è la valutazione dei tempi di trasmissione, la qualità delle immagini, l’accuratezza diagnostica, eventuali problemi tecnici e le differenze tra operatori esperti e meno esperti nell’uso delle apparecchiature portatili Tele-Pocus. L’obiettivo è quello di estendere l’uso di questo strumento avanzato nelle aree periferiche del territorio dove le risorse sanitarie sono minori, una possibile risposta alla necessità di garantire cure appropriate anche dove i bilanci delle Ausl non arrivano più.

Enrico Barbetti