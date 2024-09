Le gallerie aprono le porte. Grandi talenti e giovani promesse

Si prospetta un weekend molto interessante in città per tutti gli appassionati d’arte contemporanea. Oggi, dalle 15 alle 20, s’inaugura Senza sole alla Galleria P420 (via Azzo Gardino 9), seconda mostra personale di Marie Cool Fabio Balducci. Marie Cool (Valenciennes, Fr) e Fabio Balducci (Ostra, Ancona) sono due artisti che provengono rispettivamente dal mondo della danza e del cinema. Attivo dal 1995, il duo conduce una ricerca difficilmente inseribile nelle classiche categorie dell’arte; pertanto, in mostra ci saranno azioni (che non chiamano performances), oggetti (non sculture) e opere su carta (non disegni) dislocati in pressoché tutte le sale della galleria, uffici compresi. La personale – in penombra e a cura di Arnisa Zeqo – prevede anche due azioni di Marie Cool che saranno eseguite più volte nel corso dell’evento inaugurale.

Vista anche la vicinanza, una visita alla Car Gallery (via Azzo Gardino 14/a) è quasi d’obbligo, perché, sempre sabato, dalle 15 alle 20, ci sarà l’opening della personale dedicata a Danilo Stojanović, giovane pittore istriano, ma veneziano d’adozione. Varcare la soglia della galleria significherà trovarsi immersi tra tele dalle ambientazioni misteriose ed enigmatiche, popolate da oggetti straordinari che risentono dell’influenza della Metafisica italiana. Invece, la parola chiave della collettiva aperta fino all’8 novembre alla Galleria d’Arte Maggiore (via d’Azeglio 15) è Light, da intendere nel suo doppio significato di ’luce’ e ’leggerezza’.

Per interpretare questo tema, sono state scelte opere di artisti di fama internazionale come Fausto Melotti, Giorgio Morandi, Roberto Sebastian Matta e Claudine Drai. Ancora in corso (fino al 28 settembre) è Generare l’archivio, la personale di Maria Morganti alla Galleria de’ Foscherari (via Castiglione 2/b), a cura di Enrico Camprini.

In mostra una selezione di opere pittoriche, installative e documentali dell’artista veneziana classe ‘65 che sottolineano la sua vocazione archivistica come comune denominatore che regola il suo mondo. Largo ai giovani alla Galleria Astuni (via J. Barozzi 3), dove fino al 27 settembre sarà aperta al pubblico una mostra di artisti under 40 con opere di iah bahia, Juri Bizzotto, Bastien Gachet, Leanne Picthall e Perla Zúñiga. Thorns – questo il titolo della collettiva a cura di Cory John Scozzari – consiste in una serie di sculture, installazioni, dipinti e collages raggruppati per ’sensibilità’, anziché per tecnica o per adesione ad una determinata cornice concettuale.

In conclusione, la Galleria d’Arte Cinquantasei (via Mascarella 59/b), fino al 2 novembre, ospita un ricco corpus di quadri iperrealisti realizzati tra il 1995 ed il 2024 dall’artista veneto Luigi Pellanda.

Manuela Valentini