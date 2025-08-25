Le ’Gemelle monelle’ a 83 anni spopolano su TikTok: "Abbiamo iniziato per gioco, ora tutti ci riconoscono"

Su TikTok sono ’le Gemelle monelle’ e ogni loro video fa il botto. Maria Pia e Maria Teresa Rossi, 83 anni, di Casalecchio di Reno (Bologna), stanno davvero spopolando sui social. Spesso vestite in modo simile, amanti del burraco, da 4 anni vivono insieme dopo essere rimaste vedove. Hanno aperto un profilo TikTok dove postano video divertenti. Le gemelle contano 30mila follower e sei milioni di like. In paese tutti le fermano e Belen Rodriguez e Emma Marrone hanno rilanciato i loro contenuti. "I video avevamo iniziato a caricarli più come un passatempo per noi – raccontano – adoriamo essere sempre in ordine, ci mettevamo davanti allo specchio e facevamo piccole riprese, che poi caricavamo. Ci abbiamo preso gusto e abbiamo continuato. Vorremmo essere uno sprone per tutte quelle persone che alla nostra età si deprimono".