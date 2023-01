Le grandi sfide dei nostri giorni

1 Spirito critico

In questi anni i ragazzi, attraverso i loro elaborati, hanno dimostrato senso critico e autentico approccio giornalistico alle notizie evidenziando attese, curiosità e speranze delle nuove generazioni.

2 Gli argomenti

Tra gli argomenti preferiti le grandi sfide di oggi: globalizzazione, il mondo digitale, l’inclusione, la tutela dell’ambiente, la sostenibilità, stili di vita e corretta alimentazione, ma anche il mondo giovanile, il rapporto con i social, sport e volontariato.

3 I tempi

Le pubblicazioni iniziano il 7 febbraio e proseguiranno fino a maggio. Al termine si svolgeranno le cerimonie per la proclamazione dei vincitori. Previsti riconoscimenti per i migliori elaborati, ma anche per il miglior disegno, vignetta o fotografia e per le pagine più votate sul web. Infine un fascicolo Speciale chiuderà il progetto con i resoconti di tutte le premiazioni.