Le Grotte-Vivi in festa per Gorini

Compiere 96 anni è già di per sé un importante traguardo. Per Maurizio Gorini questo significa anche aver passato 56 anni tra musica, balli e clienti, tra le mura discoteca aperta nella primavera del 1967 a San Pietro in Casale. Il dancing Le Grotte, conosciuto anche come Vivi (nome aggiunto in onore della nipote di Gorini, Viviana, ndr), è divenuta nel tempo un’istituzione, dalle sale di liscio al celebre Carnevale d’Italia, l’attività ha saputo rinnovarsi e stare al passo con i tempi, resistendo anche alle chiusure forzate dettate dalla pandemia. Un compleanno a cui rende omaggio anche l’amministrazione comunale di San Pietro in Casale.