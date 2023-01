Le idee dei cittadini per riaccendere ’Il Faro’

Un faro in Appennino: concluso formalmente il percorso partecipativo lanciato dal Comune di Monghidoro per la raccolta di idee sul riuso dell’ex Faro. ’Un faro in Appennino’, finanziato dal bando regionale 2021 sulla partecipazione e avviato a febbraio 2022 dal Comune di Monghidoro aveva l’obiettivo di raccogliere le idee di cittadine e cittadini sulla trasformazione dell’ex discoteca Il Faro in un hub di comunità.

Dopo l’appuntamento pubblico conclusivo del 23 novembre, in cui è stato presentato il DocPp, ovvero il Documento di Proposta Partecipata, contenente le proposte e gli spunti di cittadine e cittadini, anche giovani sotto i 30 anni e studenti delle terze medie dall’Istituto Comprensivo Loiano Monghidoro, che hanno partecipato alle attività nei mesi scorsi, è arrivata la validazione del documento da parte della Regione Emilia-Romagna e, di conseguenza, la chiusura ufficiale del percorso. Proposte e spunti che riguardano le future attività da svolgere all’interno del Faro, ma anche le prime ipotesi per i futuri modelli di gestione della struttura, da verificare tra comune e associazioni. Infatti una prima tranche dei lavori di riqualificazione dell’immobile è già partita e si concluderà nei primi mesi del 2023, mentre il secondo stralcio, che ha ottenuto un finanziamento dal Bando Rigenerazione Urbana 2021, sarà avviato sempre nel 2023 e porterà alla consegna della struttura rinnovata indicativamente entro il 2024.

Ci conta Barbara Panzacchi, prima cittadina di Monghidoro, che dichiara: "Esprimo grande soddisfazione per l’esito del processo partecipato poiché molte realtà associative, le scuole e i giovani, nonché la cittadinanza, hanno preso parte agli incontri organizzati per condividere le scelte di utilizzo dell’hub di comunità; per noi è fondamentale che questo importante progetto aggregativo non sia calato dall’alto, ma condiviso con la nostra comunità e molti sono stati gli spunti e gli indirizzi che ci sono pervenuti". Ma Un faro in Appennino non termina qui.

Infatti si apre ora una fase di valutazione con un questionario online, a cui possono partecipare in forma anonima cittadine e cittadini, con lo scopo di raccogliere opinioni ancora più plurali sul percorso partecipativo, sia delle persone che han preso parte agli incontri sia di chi non ha potuto partecipare o ne ha solo sentito parlare. Il questionario si compila in pochi minuti e chiunque può dire la sua, inquadrando il Qr-code presente sulle locandine affisse sul territorio o accedendo al sito web del Comune.

Zoe Pederzini