Le idrovore che asciugano la Bassa

Nel territorio comunale di Anzola, in località Forcelli, il Consorzio della Bonifica Renana ha completato l’intervento di ammodernamento delle pompe che gestiscono le acque di pioggia della pianura tra Lavino e Samoggia. Un intervento dal costo di un milione di euro. La pianura a nord della via Emilia, tra i torrenti Samoggia e Lavino, ha una quota troppo bassa. E non riesce a scolare in maniera autonoma in questi corsi d’acqua che scorrono arginati più in alto dei suoli circostanti i quali, naturalmente, tornerebbe palude nel breve volgere di un solo inverno piovoso. Ma dal secondo dopoguerra, nella località Forcelli è attivo un impianto idrovoro della Bonifica che solleva le piogge raccolte in questo punto da 150 chilometri di canali artificiali e immette tali acque meteoriche nei due torrenti, affinché possano giungere al mare, restituendo la terra bonificata dall’agricoltura.

"Questo impianto – spiega Ilihc Ghinello, direttore tecnico della Bonifica Renana – realizzato tra il 1950 e 1960, è costituito da porte vinciane e da cinque pompe idrovore meccaniche, in grado di sollevare e mandare nel torrente regionale Samoggia fino 16,5 metri cubi d’acqua al secondo. L’impianto viene alimentato con energia elettrica. E, grazie all’intervento appena concluso, ne è stata ripristinata la completa funzionalità che le recenti alluvioni avevano compromesso. Grazie a questi lavori sono state completamente rinnovate le componenti elettromeccaniche che alimentano e governano la funzionalità dell’intero impianto e ne consentono il telecontrollo anche da remoto, quando serve".

"Quello di Anzola - continua Valentina Borghi, presidente della Bonifica Renana – è il nostro sessantesimo intervento già concluso dall’alluvione del maggio 2023 ad oggi sul totale di 115 opere già progettate e programmate. L’obiettivo è la completa rigenerazione sia della rete dei canali artificiali che degli impianti del sistema di bonifica. Si tratta di attività mirate a rendere la fragile pianura bolognese più sicura dal punto di vista idraulico. L’intervento è valso un investimento di un milione di euro, resi disponibili dalla Struttura commissariale di missione per la ricostruzione post alluvione".

p. l. t.