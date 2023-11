Le imprese dell’Appennino alla sfida della sostenibilità

Come si può sviluppare un’impresa in chiave “green” e nell’ottica della sostenibilità in Appennino? Per rispondere a questa domanda, la Città metropolitana di Bologna ha organizzato l’evento ’L’Appennino: sostenibilità ambientale ed energetica - Nuove opportunità imprenditoriali e di sviluppo delle imprese in chiave green’, che si terrà oggi alle 10 al Centro Enea del Brasimone.

L’iniziativa, curata dallo sportello Progetti d’Impresa Brasimone nell’ambito del progetto Bis Brasimone, è rivolta a imprese e stakeholders del territorio dell’Appennino. Dialogheranno con le aziende i referenti dei principali enti che si occupano direttamente di transizione e sostenibilità ambientale, tra cui: Mariano Tarantino e Rovena Preka (Enea), Sara Donati (Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile), Matteo Manzoni (Comunità energetiche di Confcooperative), Paola Bellotti (Coopfond Spa), Antonio Volta (Arpae-Simc). "Il ciclo di eventi promossi dallo sportello Progetti d’impresa Brasimone – commenta Rosa Grimaldi (foto), delegata del Sindaco alla Promozione economica - rientrano nelle attività del progetto Bis Brasimone al fine di informare e formare un network di stakeholders che possano essere attori protagonisti di azioni di rigenerazione e sviluppo dell’Appennino. In particolare la tematica delle nuove opportunità imprenditoriali e di sviluppo delle imprese in chiave green è un argomento di grande attualità". L’evento di oggi è il terzo incontro del ciclo ’Visioni e prospettive per lo sviluppo dell’Appennino bolognese - Economie, sostenibilità e comunità’, avviato lo scorso giugno nella cornice di BIS - Bologna Innovation Square, la piattaforma dell’innovazione della Grande Bologna.