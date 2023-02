’Le imprese delle donne’, come far nascere le aziende in rosa

Le imprese delle donne: un successo per il territorio. Il progetto, co-finanziato da Regione e Unione Terre d’Acqua, è nato con l’obiettivo di rafforzare le competenze imprenditoriali delle donne, favorire azioni di supporto all’imprenditoria femminile e avviare una riflessione sul ruolo degli enti locali per il mainstreaming delle politiche di promozione e sostegno delle donne nel mondo del lavoro.

Nei giorni scorsi i partner del progetto hanno presentato le lezioni apprese nel corso dei due cicli. L’indicatore d’impatto del progetto non è mai stato cercato nel numero di donne che, dopo il corso, avessero aperto un’attività in proprio, perché scopo di questi interventi era piuttosto di aiutare le partecipanti a prendere consapevolezza della propria forza e tenacia, a impossessarsi di strumenti per condurre una preliminare analisi di fattibilità e per una valutazione dei rischi ragionata. Ne parlano dall’Unione Terre d’Acqua con orgoglio: "I risultati che consideriamo di successo sono, oltre che nelle valutazioni molto positive delle partecipanti circa il progetto al quale hanno preso parte, nelle parole delle donne che si sono espresse nel corso dell’evento. Come Elisa che ha trovato in ’Le Imprese delle Donne’ la spinta per presentare un progetto di sviluppo della sua Efelidi al bando Incredibol! (supporto allo sviluppo delle startup del settore culturale e creativo; ndr) e ad essere tra i vincitori del 2022. Come Samanta, che ha dichiarato di avere ricevuto quasi un supporto psicologico che l’ha portata ad avere coscienza delle proprie capacità e ad aumentare la fiducia per esprimersi e manifestare il proprio pensiero e le proprie competenze nell’azienda familiare. Come Angela e Veronica che, pur avendo già avviato la propria attività nel campo dei trattamenti olistici per il benessere psico-fisico l’una, e nella gestione di un nido privato bilingue l’altra, si sono applicate alla compilazione di un semplice strumento di pianificazione che ha però permesso loro di prendere confidenza con tutto quello che esula dalla passione che, sola, non basta a tenere in piedi un’attività in proprio".

Importanti sono stati gli interventi di Maria Luisa Rubbi, presidente Cna Impresa Donna di Bologna e imprenditrice di Rubbi Meccanica, che ha condiviso il suo coraggioso percorso d’impresa; Giorgia Boldrini, direttrice del Settore cultura e creatività del Comune di Bologna che ha presentato il quadro del territorio tra progetti ed opportunità a sostegno dell’imprenditoria giovanile in campo artistico e d’innovazione; Guglielmo Gargano di Invitalia (l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa) che ha presentato alcuni dati nazionali e l’impatto dei programmi nazionali gestiti da Invitalia per l’imprenditorialità e l’occupazione.

Emma Monfredini (assessore del Comune di Crevalcore), Eleonora Riberto (vicesindaca di Sala Bolognese) e il consigliere comunale di Calderara Simone Lumia hanno ribadito l’importanza di lavorare per superare ogni ostacolo alla parità di genere nel lavoro e nell’impresa, confermando la volontà di proseguire sulla strada intrapresa.