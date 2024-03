Le imprese e il nuovo welfare: "Così si attirano i professionisti"

Un nuovo modello di welfare che le aziende devono pensare al fine di venire incontro alle vere esigenze delle famiglie e attirare quelle professionalità che le aziende fanno tanta fatica a reperire sul mercato del lavoro. Ne parla Marco Marcatili, direttore Sviluppo Nomisma e segretario Fondazione Yunus, ma il tema sarà ulteriormente approfondito nel corso del secondo appuntamento di NextWelfare, che si svolgerà domani, dalle 17, presso la sala Colonne di Emil Banca (Via Mazzini, 152).

Un welfare di nuova generazione. Che cosa significa?

"Le famiglie non hanno bisogno di un welfare tradizionale. Stanno cambiando le domande sociali e queste nuove esigenze interrogano sia il pubblico che il privato perché i nuclei familiari ci dicono che il buono Amazon o il buono palestra, tanto per fare qualche esempio, non sono sufficienti e non intercettano le domande vere".

Che sono?

"C’è l’istruzione dei figli, l’accesso a determinate offerte culturali o altre offerte sportive. Si tratta di una serie di servizi ai quali magari le famiglie non riescono ad accedere perché non ce fanno da un punto di vista finanziario. Il welfare evoluto cerca di chiedersi a quale domanda sociale ci si vuole rivolgere. Il pubblico da solo non ce la può fare e bisogna che le imprese scendano in campo con un’idea di servizi che incroci l’evoluzione dei nuclei familiari. In questo caso dell’area metropolitana bolognese".

Nell’appuntamento di lunedì (domani per chi legge) di cosa si discuterà?

"Le imprese si stanno rendendo contro che questo nuovo welfare è anche un modo per attrarre nuove figure professionali. Oggi non sono più le aziende che scelgono i lavoratori, ma sono i lavoratori che scelgono le aziende e queste ultime lo hanno capito. Quindi sono consapevoli che se non c’è una evoluzione dei servizi che le distingua, i lavoratori passano a un’altra impresa. Il welfare è diventata una chiave per attrarre figure professionali difficili da trovare".

Che cosa chiedono questi lavoratori?

"Prima fra tutte c’è la conciliazione vita-lavoro, ma anche la formazione, tutti i servizi dedicati alla famiglia, poi c’è tutto il problema della casa che a Bologna è molto importante, della mobilità, della flessibilità. Sono punti dei quali vogliamo discutere nell’incontro, dicendo al pubblico che lui solo non basta e le imprese, dal canto loro, devono organizzare un welfare diverso, al quale le nuove generazioni sono molto sensibili".

Obiettivi immediati?

"Arrivare a un manifesto sul welfare che stimoli le imprese a tornare in campo e il pubblico a riflettere sul fatto che, forse, serve un cambio di passo".

L’incontro è ideato da Fondazione Yunus e promosso da Acli Bologna Aps, Cisl Area Metropolitana Bolognese e Confcooperative Terre d’Emilia ed Emil Banca. Ospite dell’incontro Bernhard Scholz, consulente di direzione e presidente Fondazione Meeting.

Monica Raschi