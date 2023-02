Le imprese e il Tecnopolo "Vantaggi per i giovani, l’economia e la città"

I vantaggi che i big data possono portare al territorio e alle piccole medie imprese. E’ stato il tema del dibattito, ieri, organizzato da Emil Banca. Da quando è stato inaugurato il Data Center al Tecnopolo bolognese, nel 2021, la domanda è quale sarà l’impatto che queste nuove tecnologie avranno sul sistema produttivo. "Vogliamo che i vantaggi di avere qui a Bologna una struttura importante come il Tecnopolo possano esseresfruttati da tutti, non solo dalle società più grandi e strutturate ma anche dalle piccole e medie imprese", ha dichiara il direttore generale di Emil Banca, Daniele Ravaglia. Proprio per questo motivo è stato organizzato questo incontro, per non rendere esclusiva ai giganti l’opportunità di usufruire della capacità di calcolo del super computer "capace di compiere un miliardo di operazioni al secondo" ha spiegato il direttore.

Ad avviare la discussione sono stati il presidente di Emil Banca, Graziano Massa e Ravaglia, poi la parola è passata alla ex senatrice di Forza Italia e attuale consigliera al ministero dell’Università e la ricerca, Alessandra Gallone e al sindaco, Matteo Lepore. Gli altri membri della tavola rotonda invece sono stati Marco Becca, direttore di Ifab, Sanzio Bassini, direttore del Dipartimento Supercalcolo Applicazioni e Innovazione Cineca, Maurizio Gardini, presidente nazionale di Confcooperative, Gianluca Galletti, vicepresidente di Emil Banca e Vittoria San Pietro, responsabile Mug (Magazzini Generativi Emil Banca). Gallone ha parlato del futuro coinvolgimento dei giovani e dei " nove miliardi di euro del Pnrr che il ministero vuole investire nel rafforzamento dei rapporti tra università e impresa con lo scopo di aumentare la competitività". Lepore invece vede la possibilità di rendere la città "un asset europeo in un mondo dove la gente si fa la guerra con i dati".

Ifab è la fondazione creata nel 2019 per accompagnare la realizzazione del Tecnopolo e i suoi progetti. Il suo direttore, Becca, ha parlato di formazione e sostenibilità per le imprese. Zoccoli ha proposto di creare una "rete di calcolo nazionale con al centro la nostra città", Gardini si è concentrato sulla digitalizzazione e Bassini ha parlato della storia del supercomputer. "Sulla sostenibilità, siamo tra le poche banche ad aver implementato piano strategico e vogliamo fare la stessa cosa con digitalizzazione", ha sottolineato l’ex ministro dell’ambiente Galletti.

Nicola Maria Servillo