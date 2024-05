Le imprese e il voto europeo. La promessa dei candidati: "Basta regole soffocanti"

"A livello legislativo, Bruxelles deve parlare la stessa lingua che si parla nelle nostre imprese. Troppo spesso, le nostre aziende percepiscono una grande distanza con le decisioni prese dall’Unione Europea, a voi chiediamo di darci una mano per ridurla". Questo, in estrema sintesi, l’appello che Paolo Cavini, presidente della Cna Emilia-Romagna, ha rivolto ai candidati dei partiti riuniti ieri all’Hotel I Portici di Bologna per un confronto in vista delle Europee. Tutte le forze politiche hanno risposto alla chiamata degli artigiani, trattando i temi più diversi, dall’inverno demografico alla formazione continua per gli over 50, dallo stop ai motori termici al caro-bollette, dalla direttiva sulle case green, alla tutela dei prodotti locali.

Rispetto alla transizione ecologica, Alessandra Basso (Lega) non si sente "per nulla rassicurata dalla Von der Leyen che ha penalizzato le nostre imprese. Almeno sulle batterie per auto, anche se tardi, mi pare che la Commissione abbia capito che non si può consegnare un settore in mano ai cinesi". Stefano Bonaccini, capolista per il Pd e presidente della Regione uscente, dopo aver ricordato come "l’Emilia-Romagna sia la terra più attrattiva d’Italia per i talenti", rivendica in chiave energetica il successo del rigassificatore di Ravenna: "Eravamo in ritardo per colpa di una politica che ha dato ragione a chi sa dire solo ’no’. In un anno e mezzo il rigassificatore sarà realizzato e risolverà qualsiasi dipendenza da Putin: lo dico con certezza perché sono commissario ai rigassificatori. Come si vede – la battuta di chiusura che strappa un applauso alla platea – quando vuole il governo mi nomina commissario a qualcosa...".

A rappresentare FdI c’è Guglielmo Garagnani, presidente uscente di Confagricoltura Bologna: "Con una burocrazia soffocante e ideologica, la Von der Leyen ha fatto fuori decine di migliaia di posti di lavoro nel settore agricolo. Anche la filiera del Parmigiano reggiano ne ha sofferto, bisogna cambiare approccio".

Convinzione bipartisan è che lo stop ai motori termici vada fatto slittare. "Dobbiamo accompagnare le imprese verso la sostenibilità e l’innovazione, con incentivi", dice Alessandra Servidori (Forza Italia-Noi Moderati). "Il cambio climatico non può essere negato, ma dobbiamo arrivarci vivi, anche in termini aziendali - scandisce Federico Pizzarotti (Azione) –. Va affrontato il tema dell’autoproduzione energetica". Per Sabrina Pignedoli (M5s), "noi avevamo proposto di lasciare fuori dal Patto di stabilità le spese per green deal e digitalizzazione delle imprese, per tutelare soprattutto i piccoli. Ma il Patto, alla fine ha scorporato solo le spese militari". Infine, per Giulia Pigoni (Stati Uniti d’Europa) "la transizione energetica è un processo ineluttabile, ma la sostenibilità economica e sociale non può essere ignorata".