Le imprese orientano i lavoratori del futuro

Imprenditori di Cna Terre di Pianura si incontrano con i giovani d’oggi per aiutarli a scegliere il futuro migliore, a partire dalla scelta della formazione scolastica superiore. Tante le domande rivolte a 150 ragazze e ragazzi delle terze medie dell’Istituto Comprensivo di Malalbergo, Altedo e Baricella e a 120 studenti dell’Istituto Comprensivo di Granarolo. Domande utili per valutare il possibile percorso scolastico più adatto. Sono intervenuti in tre appuntamenti in presenza e un webinar i sindaci dei paesi coinvolti, insieme ai dirigenti scolastici Roberto Fiorini e Alfonsina Coronella e ai docenti.

"È importante per le piccole imprese parlare con gli studenti e le loro famiglie, con la scuola e le istituzioni – spiega Alessandro Ritelli, presidente Cna Area Terre di Pianura –. In questo modo riusciamo a trasmettere il valore e le opportunità che le nostre realtà di impresa, pronte ad accogliere nuovi collaboratori per crescere assieme, possono portare al territorio. L’orientamento scolastico è un tema di grande rilievo per Cna: in Italia esiste troppo distacco tra quelle che sono le esigenze delle imprese in tema di personale da assumere e quelle che sono le scelte scolastiche effettuate dai giovani. Naturalmente, ogni ragazza e ragazzo deve scegliere la scuola superiore in base alle proprie aspettative e desideri, ma crediamo che portare consapevolezza su quello che richiede il mercato del lavoro possa essere molto utile agli studenti e alle loro famiglie". Alessandro Ritelli ha parlato anche come titolare de "L’Arte della Pasta", insieme a lui: Enzo Ponzio per CO.E.SA. costruzioni; Daniela Griggio di Coop Autotrasporti & Facchini; Massimiliano Masi di Equipe Max e Rina Parrucchieri; Andrea Veratelli di Andrea Veratelli srl; Gilberto Gherardi e Berto Barbieri di Eco.Ser. srl; Davide Nadalini di Laboratorio Odontotecnico Nadalini; Silvia Bergonzoni di L’Albero del Benessere; Maria Grazia Caponi di Lava e Cuci Marinelli; Cristina Tullini di Scatolificio Medicinese srl; Fabio Stracciari di Stracciari Arredamenti srl.

"Per fornire indicazioni sulle professioni del futuro – prosegue Carlotta Ranieri referente locale di Cna – abbiamo riflettuto assieme ai ragazzi in merito alle macro-trasformazioni in atto per cui serviranno specializzazioni dedicate e questo è stato l’aspetto più interessante secondo i ragazzi: capire che settori avranno più bisogno".

Zoe Pederzini