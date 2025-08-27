Le iniziative a destra. Banchetti sui cantieri, giri negli ospedali e assemblee vista 2027

Se il Pd punta tutto sulla sua consueta Festa dell’Unità, il centrodestra si scalda con banchetti, convegni e incontri. Tutte iniziative con lo stesso orizzonte: le Comunali 2027. Il sindaco Matteo Lepore, si sa, è pronto per il bis, ma i partiti di governo preparano il terreno per uno sfidante o una sfidante in grado di approfittare dei punti deboli del primo mandato del sindaco. Cantieri del tram in primis.

FRATELLI D’ITALIA

Non a caso, i primi ad attivarsi, sono i meloniani che, giovedì 28, un giorno prima dell’avvio della kermesse Pd al parco Cevenini, avviano l’iniziativa ’Sos caos cantieri’ con banchetti in giro per la città per segnalare disagi e anche eventuali alberi sani abbattuti per via dei lavori.

"Saremo in tutti i quartieri di Bologna per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. La città è abbandonata a se stessa dal sindaco e con la riapertura delle scuole sarà un caos. Proprio per questo – annuncia l’eurodeputato di FdI Stefano Cavedagna (uno dei possibili nomi in lizza per sfidare Lepore, secondo alcuni rumors) – apriamo uno sportello ’Sos caos cantieri’, per aiutare i cittadini. Vengono rimossi dei parcheggi senza avvisare i residenti? Siamo a disposizione per difenderli. Vengono abbattuti alberi sani? Saremo lì a tutelarli. Ci sono disagi quali mancanza di connessione WiFi? Ci arriveremo per aiutare i bolognesi. In pratica faremo quello che Lepore non sta facendo. Basta scrivere ai nostri contatti o inquadrare il QR code sui nostri volantini per segnalare problemi e disagi e i nostri referenti di quartiere ricontatteranno i cittadini". Il primo banchetto sarà giovedì in via Ugo Bassi, angolo via Marconi, dalle 10 alle 12. Ma ce ne saranno altri anche in periferia per tutto il prossimo mese (fino al 27 settembre).

Focus da parte di FdI anche sulla sicurezza. L’appuntamento è per sabato 30 davanti al Bar Roma in Piazza Vittorio Veneto a Porretta, per una tappa della Campagna di Fratelli d’Italia “Giustizia e Sicurezza, non solo parole” con il senatore Marco Lisei e la capogruppo in Regione Emilia-Romagna Marta Evangelisti.

LEGA

Guarda al 2027 anche il Carroccio che, a partire dal 21 settembre, quando ci sarà la consueta kermesse di Pontida, inizierà un confronto coi vertici leghisti proprio su Bologna. Da qui, è già stata fissata il 15 ottobre una grande assemblea dei militanti per aprire ufficialmente le candidature e il cantiere del programma per Bologna 2027.

Il capogruppo Matteo Di Benedetto e il segretario bolognese Cristiano Di Martino non hanno dubbi: "Di fronte a una sinistra sempre più divisa, vogliamo creare il terreno per portare una visione di città alternativa a quella di Lepore, che è tutto tranne che attenta alla quotidianità dei cittadini, come la necessità di spostarsi, o il cambiamento del clima, dato il continuo massacro del nostro patrimonio arboreo". Da qui, ammettono entrambi, "stiamo già raccogliendo le prime candidature per la lista della Lega".

FORZA ITALIA

Gli azzurri, dopo Valsamoggia continueranno a visitare gli ospedali della regione in vista di una "riforma regionale della Sanità", spiega la consigliera regionale di FI, Valentina Castaldini, altro nome papabile in vista della candidatura a sindaco nel 2027.

"Visiteremo anche Cau e pronto soccorso", fa sapere l’azzurra, ricordando come nel programma di Forza Italia la sanità sia centrale. Da qui, inizierà una serie di incontri di avvicinamento al 2027. Dalla sanità (nella prima metà di settembre) alle infrastrutture (a metà ottobre). "Dobbiamo prepararci per tempo a una sfida fondamentale, costruendo un tavolo con gli alleati. Ma per farlo dobbiamo iniziare a immaginare la Bologna del futuro", carica le truppe Castaldini.

CIVICI

Il primo a muoversi in vista dell’appuntamento elettorale del 2027 è stato il consigliere regionale di Rete Civica Marco Mastacchi che, con anche l’ex sfidante di Michele de Pascale Elena Ugolini, e i consiglieri civici Gian Marco De Biase e Samuela Quercioli, ha aperto il cantiere delle Comunali a fine giugno ’chiamando’ a raccolta movimenti e società civile.

Tra le richieste, una visione "meno bolognacentrica" per dare maggiore spazio e voce a sindaci e amministratori dell’hinterland, cercando di mantenere una linea "non succube ai partiti". Un’operazione "che sta avendo ottime risposte, ci hanno contattato associazioni e comitati. Per questo tra fine settembre e inizio ottobre – annuncia Mastacchi – organizzeremo diversi incontri tematici per discutere i temi che stanno a cuore ai territori, dalla mobilità alle infrastrutture all’ambiente".

Rosalba Carbutti