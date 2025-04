Le inutili violenze dentro la scuola

Sinceramente appare piuttosto vuota di buone ragioni la rabbia studentesca che ha portato ad occupazioni con danni e vandalismi al Liceo Minghetti e al Liceo artistico Arcangeli. Queste righe sono indirizzate anche agli studenti che si sono resi protagonisti di violenze sulle strutture. E a qualche genitore. Cari ragazzi dato per scontato che legittimamente si può protestare con motivazioni legate alla dinamica scolastica o alla situazione politica, forse non vi rendete conto che danneggiare una scuola spaccando suppellettili e oggetti sposta l’attenzione verso questi aspetti inaccettabili e quindi si perdono nella nebbia le motivazioni che hanno portato alle occupazioni. Pensate davvero che spaccare qualche porta e qualche computer nella scuola occupata dia forza alle vostre idee? Se lo pensate davvero siete fuori strada. Inoltre se ci si prende la responsabilità di far danni bisogna mettere in conto anche le successive punizioni. Se avete davvero la schiena dritta dovete accettare le conseguenze dei gesti irresponsabili. Chi rompe paga. Se un automobilista guida con tasso alcolico superiore al consentito sa che rischia multa e decurtazione dei punti patente. Una volta pizzicato non può chiedere che venga abolita la norma. Riflettete ragazzi, riflettete. mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it