Le istituzioni ricordano Frabboni

Una cerimonia pubblica in memoria di Franco Frabboni (a sinistra), a un mese dalla sua scomparsa. Il Comune di Bologna, la Città Metropolitana e l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna hanno deciso di omaggiare così il professore emerito. Lo faranno domani, alle 16.30, nella Cappella Farnese di palazzo D’Accursio, in piazza Maggiore. Nell’occasione, oltre ai saluti istituzionali dei vari rappresentanti degli enti, ci saranno anche i colleghi e le colleghe dell’università che prenderanno parola per dedicargli dei momenti. Spazio anche ad altre persone incontrate da Frabboni nel suo percorso professionale, tra studi e ricerche di pedagogia. Alla cerimonia saranno presenti anche i familiari del professore pioniere della pedagogia italiana e professore emerito dell’Università di Bologna. A maggio, poco prima della scomparsa, aveva compiuto 89 anni. Già presidente della Società Italiana di Pedagogia e preside della Facoltà di Scienze della Formazione, i suoi studi e le sue ricerche si sono prevalentemente rivolti all’analisi dei fondamenti teorici ed empirici delle Scienze dell’educazione. Un profilo culturale che si è sempre battuto per una didattica moderna, e nell’ultima parte della carriera, anche con articoli di giornale e pubblicazioni, ha affrontato a viso aperto i nodi della scuola, con piglio originale e propositivo.