Le lettere dei pazienti ai medici per descrivere la loro sofferenza

Un’iniziativa di scrittura poi di ascolto per capire cosa significa vivere la malattia, quando guarire non è più possibile. Si chiama "Caro dottore, cara dottoressa, ti scrivo…" ed è l’iniziativa della Rete metropolitana delle cure palliative e dalla Fondazione Gigi Ghirotti. La Rete è composta, oltre che dall’Ausl che la coordina, anche dal Sant’Orsola, Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seragnoli e Fondazione Ant, con il sostegno dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana e dell’Arcidiocesi.

L’obiettivo: raccogliere testimonianze di pazienti e familiari, con il fine di dare uno strumento in più ai professionisti sanitari. "Ciascuno di noi ha un diverso concetto di qualità della vita – ha spiegato Danila Valenti, direttrice del Dipartimento Integrazione e dell’Unità operativa Rete delle cure palliative dell’Ausl –. Per qualcuno è l’autonomia, per altri essere accuditi o avere il tempo di finire un libro o semplicemente dormire". A sottolineare l’importanza dell’integrazione tra ospedale e territorio è stata Chiara Gibertoni, direttrice generale del Sant’Orsola: "Abbiamo deciso di non creare nessuna struttura interna che si occupi di cure palliative, ma di garantire la penetrazione delle stesse nella struttura. Il paziente che arriva al Sant’Orsola si aspetta la cura, ma anche che tutti abbiano la cultura di capire cosa significa vivere nella malattia".

"La Rete metropolitana lavora sul tema delle cure palliative con un impegno straordinario e una competenza elevatissima – afferma la direttrice generale dell’Ausl, Anna Maria Petrini –. Questo progetto ha l’obiettivo di ascoltare ancora di più i pazienti. "Bologna abbiamo assistito quasi 60mila persone – ha ricordato Raffaella Pannuti, presidente Fondazione Ant –. Le cure palliative diventano anche un’anticipazione delle necessità di queste persone".

Le testimonianze saranno diffuse negli ospedali e nei centri della rete attraverso locandine e cartoline con QR code e diventeranno un libro nel 2026.

Gemma Gerevini