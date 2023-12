Le letterine dei bambini: "Caro Babbo Natale ti scrivo... niente giochi, regalaci la pace"

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, è giunto il tempo delle lettere a Babbo Natale. Un gesto ricco di speranza, desideri e sogni, in cui bambini, ma anche adulti, si aprono con sincerità e speranza affidando i propri desideri a carta e inchiostro. Le lettere a Babbo Natale non sono solo un rituale, ma rappresentano un legame affettuoso tra la magia del Natale e i cuori di coloro che credono ancora nel potere della gentilezza e generosità. Per questo, quest’anno la letterina a Babbo Natale te la regaliamo noi. Per partecipare è sufficiente ritagliare la pagina di giornale intitolata ’Caro Babbo Natale…’, colorare l’albero e scrivere la tua letterina. Successivamente potrai consegnarla alla redazione della tua città o spedirla direttamente all’indirizzo: via Enrico Mattei 106, 40138 Bologna (anche email redazione.cronaca@ilcarlino.net).

Le letterine più simpatiche saranno pubblicate nelle pagine del quotidiano come nel caso di Giorgio e Riccardo di 8 e 5 anni da Rastignano che, al buon Babbo Natale hanno chiesto dei Lego, ma, come si può leggere nella prima letterina da destra, sono disposti ad accontentarsi di quello che l’uomo dalla bianca barba gli porterà. È il caso poi di Matilde da Bologna che avrebbe richiesto un monopattino ma che si dice pronta a rinunciarvi in favore di qualcosa di ben più importante: la fine della guerra. Le sorprese però non finiscono qua perchè, per i più grandi, utilizzando il codice BABBONATALE 2023 sul sito: store. quotidiano.net si potrà accedere ad uno sconto del 10 per cento sugli acquisti online. Insomma, questo Natale riserva tante sorprese destinate a tutti.

Alberto Biondi