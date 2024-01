Le macchine industriali via dall’Appennino

Nessun ripensamento sul trasferimento a Castel San Pietro Terme (Bologna) della produzione della Ing. O. Fiorentini, azienda produttrice di macchine per la pulizia industriale, che a Firenzuola (Firenze) conta oggi 80 dipendenti. Secondo la Fiom-Cgil l’amministratore della società, Alessandro Fiorentini (foto), dopo il primo incontro in Regione Toscana ha comunicato la sua decisione di non poter accettare alcun protocollo d’intesa con le istituzioni per mantenere la fabbrica in località Piancaldoli. "L’azienda ci aveva posto un problema di logistica e precarietà del territorio appenninico – affermano Antonio Puoti (Fiom) e la Rsu – che necessita di interventi su entrambi i versanti. Noi, insieme alle istituzioni, ci siamo adoperati per trovare delle soluzioni, ma l’azienda si è svincolata nuovamente. Chiediamo quindi all’azienda di ripensare le proprie scelte".