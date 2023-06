Le maestre della primaria diventano tate all’asilo

Manca il personale, asilo aperto solo il mattino, genitori prima infuriati e poi parzialmente ascoltati. Succede a Ponte Ronca, frazione di Zola Predosa, dove nelle quattro sezioni di scuola materna statale, per l’assenza del personale docente, la dirigente scolastica la settimana scorsa aveva comunicato ai genitori degli 80 bambini che da ieri e fino al 30 giugno "gli alunni di tutte le sezioni usciranno di scuola tra le 13 e le 13,30". Anticipo di ferie o malattia contagiosa di quasi tutti i docenti non è dato sapere, però è un fatto che la chiusura dell’anno scolastico si era immediatamente trasformato in un incubo per tantissimi genitori che da venerdì scorso erano alle prese con una modifica forzosa e imprevista del calendario scolastico che li ha costretti a cercare una soluzione improvvisata, difficile e magari costosa, per la custodia e la cura dei loro figli.

"Visto anche lo scarsissimo preavviso questa situazione mette in grave difficoltà le famiglie, tutte, ma specie quelle, come la mia che non ha nonni o parenti che possano supplire -aveva subito scritto un genitore con il conforto dei rappresentanti di classe, coinvolgendo anche l’amministrazione comunale- Oltre ad un aspetto economico per cui, pur avendo pagato il servizio ‘post’ per tutta la settimana, ci si trova nella situazione di dover pagare addirittura anche una baby sitter extra per la settimana intera! Non è certo questo il modo di gestire un’emergenza. E’ troppo comodo risolvere una problematica limitandosi a riversare i disagi sulle famiglie di questi bambini, che, forse non se ne rende conto, sono normalissimi lavoratori e fanno ingenuamente affidamento sul servizio scolastico per poter affidare i loro figli durante l’orario di lavoro".

Una protesta corale, e con tante ragioni, tanto che nella tarda mattinata di ieri Tania Gamba, la dirigente scolastica che aveva firmato la prima circolare, ha parzialmente modificato la decisione: "A parziale rettifica si informano i genitori che nonostante le numerose assenze del personale docente e grazie alla disponibilità di alcuni docenti della scuola primaria dal 27 al 29 giugno gli alunni usciranno nella consueta fascia oraria delle 16,30".

Restano i disagi di ieri, il nuovo dietrofront e l’uscita anticipata di venerdì, ma la soluzione delle maestre elementari che sostituiranno quelle della materna, fa comunque tirare un sospiro di sollievo a tante famiglie, e corrisponde a quanto detto dalla dirigente che aveva espresso il "massimo di dispiacere, comprendo benissimo le difficoltà dei genitori in questi casi, essendo anch’io genitore, ma dovevo prendere atto che non c’erano le condizioni per accogliere in sicurezza gli alunni e nella necessità di tutelare la loro incolumità".

Gabriele Mignardi