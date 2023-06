Le maioliche di Angelo Minghetti

di Nicoletta

Barberini Mengoli

"Ogni città ha nomi, fatti e tradizioni da ricordare; l’importante è che nulla vada perduto. Molte volte, nelle trame della storia, personaggi schivi da ogni falsa pubblicità, ma dotati di alti contenuti artistici, corrono il rischio di non essere apprezzati o amati nelle giuste proporzioni". Così recitava, nel 1994, la premessa di un libro dedicato alle maioliche bolognesi di Angelo Minghetti e figli. Oggi, a distanza di tanti anni, penso che il valore e il ricordo di questa prestigiosa fabbrica, aperta a Bologna nel 1850, sia ancora molto presente. Anzi, nonostante la crisi che soffre il mercato dell’antiquariato, gli oggetti realizzati dai Minghetti sono sempre in auge, perché riconoscibili per la loro eleganza e per gli inconfondibili colori: turchino, giallo, bianco e verde. Il fondatore Angelo, di cui il 16 giugno ricorrerà il 201º anniversario della nascita, iniziò a lavorare, in via San Vitale 87 la magica terra dei nostri calanchi, con la quale realizzò grandi busti (due sono alla National Gallery di Londra), e piatti, vasi, crespine, acquasantiere, tutti decorati a grottesche con putti o draghi alati, ricalcanti il gusto e lo stile neorinascimentale. Un mondo di tenerezza e di bellezza lo occupano da sempre, e i bolognesi lo sanno perché la tradizione li vuole sui loro comodini, i busti di Madonnine che, assieme ad altri oggetti, erano soliti essere regalati in occasione di battesimi, comunioni o compleanni. Un’altra realtà importante è il servizio da tavola di 900 pezzi, commissionato nel 1888 da Antonio d’Orléans duca di Montpensier, definito tra i più grandi del mondo di allora. Fu creato dai figli di Angelo, Gennaro e Arturo, che alla sua morte continuarono brillantemente a decorare gli oggetti con magiche raffaellesche. La fabbrica passò poi ai nipoti sino all’acquisizione della famiglia Cesari con la quale, dopo più di un secolo di vita, chiuderà nel 1967; mentre il negozio, che era stato nel frattempo aperto in piazza Galvani, chiuderà nel 1989.