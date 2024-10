Le mani sulla città. Locali e società sportive: così si riciclavano i soldi di camorra e ’ndrangheta

Una persona violenta e aggressiva, con una capacità delinquenziale e un uso di intimidazioni che raramente si osservano nel tessuto criminale emiliano-romagnolo. Omar Mohamed, trentanovenne originario di Crotone e da tempo residente in città, è l’uomo chiave finito al centro dell’operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Dda con il pm Flavio Lazzarini. Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finite in tutto 16 persone, indagate a vario titolo per i reati, alcuni aggravati dal ‘metodo mafioso’, di riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, usura, estorsioni, malversazione di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, reati in materia di droga, inosservanza della normativa antiriciclaggio, sfruttamento della prostituzione e tentato sequestro di persona. Per Mohamed e uno dei suoi principali finanziatori, il cinquantenne Massimo Nicotera (ritenuto vicino al clan camorristico ‘Venerus Rea’ e già condannato in via definitiva per associazione mafiosa), il gip Domenico Truppa ha disposto la custodia cautelare in carcere. ’Solo’ indagato, invece, un rappresentante del mondo dello spettacolo bolognese accusato di usura e tentata estorsione, senza aggravanti di tipo mafioso e dunque senza alcun legame con la criminalità organizzata.

Le indagini delle Fiamme Gialle hanno permesso di ricostruire gli intrecci relazionali di cui beneficiava Mohamed e di come avrebbe ricevuto nel tempo "finanziamenti anomali" da parte di pregiudicati ritenuti vicini a camorra e ‘ndrangheta. Prestiti, elargiti a volte in contanti e in altri casi attraverso operazioni finanziarie, che venivano poi reimpiegati nell’acquisizione di società, immobili e auto di lusso come Lamborghini o Porsche. Il denaro veniva poi ‘ripulito’ e restituito anche grazie a imprenditori locali, con l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Tra i beni sequestrati (circa due milioni di euro) all’imprenditore calabrese, la cui posizione patrimoniale si è rivelata sproporzionata rispetto alle fonti di reddito dichiarate, ci sono anche due società, la Spazio 85 srl e la Mangio Semplice srl, che gestiscono noti locali del centro storico tra cui ‘Crudo’, il sushi bar di via San Mamolo, ‘Pizzartist’ di via Stalingrado nel complesso del Dlf e ‘Casa Orefici’ di via Orefici. I locali in questione sono stati posti sotto sequestro preventivo e affidati a un amministratore giudiziario. A Mohamed sono state sequestrate inoltre le quote, pari al 33%, della società Gioka srl attraverso cui venivano gestiti alcuni impianti sportivi all’interno del Dopolavoro ferroviario. Il gip, nel disporre le misure cautelari, ha sottolineato un quadro di pervasiva e diffusa illegalità con la figura del 39enne al centro.

Mohamed, che stamattina si presenterà davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia, è infatti accusato di diversi reati, tutti uniti dall’obiettivo di fare profitto a ogni costo. Non solo, quindi, una persona capace di accumulare beni con estrema rapidità, ma anche un soggetto violento e aggressivo come emerge da una tentata estorsione che sarebbe avvenuta tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, ai danni di una persona e dei suoi genitori, per il recupero di crediti originati dal commercio in nero di orologi di lusso, a suo dire del valore di circa 300mila euro. Una sorta di caccia all’uomo, così è definita negli atti d’indagine, con spedizioni di giorno e di notte, minacce e intimidazioni, non riuscita solo perché le vittime sono fuggite all’estero. Non solo, Mohamed – difeso dall’avvocato Matteo Murgo – è accusato anche di aver reclutato escort per soddisfare la clientela dei suoi locali e aver tollerato il consumo di droga, sempre nei suoi locali, che lui stesso reperiva per poi fornirla a chi l’aveva richiesta.